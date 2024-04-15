Samsun\'da \'Sürdürülebilir Turizm\' Konulu Panel Düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde 15 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla 'Sürdürülebilir Turizm' konulu panel düzenlendi. Panelde Samsun'un turizm potansiyelinin arttırılması adına yapılması gerekenler ele alındı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu Şevket Aşçı Turizm Fakültesi'nde düzenlenen panelde sürdürülebilir turizmin kazandıracakları anlatıldı. Programda konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, sürdürülebilir turizmin önemine dikkat çekti. Vali Tavlı, Çanakkale'deki Troya Müzesi ile turizmle haşır neşir olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
"Arzumuz bu konuda Samsun'u daha da ileriye taşımak"
Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise, Samsun için özlenen turizmi şehre getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Bu konuda sivil toplum kuruluşları ile iş adamlarının da önemli çalışmaları olduğuna değinen Doğan, "Tüm bu arkadaşlarımızla beraber Samsun'u daha ileriye taşımaktır arzumuz. Sürdürülebilirlik elbette ki sadece turizm alanında değil, insan hayatının tamamında önemli olan bir konu. İnşallah önemli işler yaparak bu farkındalığı daha da arttırır, çocuklarımızı daha iyi yetiştirir ve bu hayatı onlar için daha rahat ve yaşanılabilir hale getiririz" ifadelerine yer verdi.
"Sürdürülebilir olmanın altında özgürlük yatıyor"
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, sektörün bütün temsilcilerinin duyarlı ve bir arada bulunarak, gelecek açısından birtakım endişeleri ve birtakım fırsatları konuşabiliyor olmasının önemli olduğunu kaydetti. Rektör Ünal, "Bu nedenle Samsun'u geçmişteki kaybettiği süreci önümüzdeki zaman diliminde biraz daha hızlı toparlayacak diye ümit ediyorum. Her şeyden önce söz konusu olan hareketten payına düşeni ekonomik, kültürel ve şehre ait tanınırlık açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Burada önemli olan bu hamlenin ve elde edilen kazancın sürdürülebilir olması. Sürdürülebilir olmanın altında özgür olmak yatıyor. Ne kadar özgürseniz, geçmişten getirdiğiniz değerlere ne kadar saygılıysanız, ne kadar sahipseniz ve sahip olduğunuzu ne kadar biliyorsanız ve bu değerleri ne kadar anlatabiliyorsanız o kadar hikaye üretebiliyorsunuz ve ürettiğiniz hikayeleri pazarlayabiliyor ve satabiliyorsunuz demektir" diye konuştu.
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut ise panelde yaptığı konuşmada, dünyada kentsel nüfusun artmasıyla beraber kentlerde sorunlar yaşandığını, bu sorunların kentleri ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan etkilediğini belirtti. Sanayileşme ve kentleşmenin hızlı şekilde artmasıyla beraber insanların da doğal kaynakları sınırsızca kullanması, sera etkisi, iklim değişikliği gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bulut, "20. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde insanın çevreye verdiği zararların boyutları oldukça fazla hale gelmiş ve devletlerin de kalkınma göstergelerinin sadece ekonomik boyutlarla olamayacağını, bunun yanında çevresel sorunların da bu durumun bir parçası olduğunu fark etmelerine neden olmuştur" şeklinde konuştu.
Panelde Doç. Dr. Mutlu Kaya, Doç. Dr. Mehmet Bahar ve Doç. Dr. Murat Alpaslan Kasalak, konuşmalarında iklim krizinin turizme etkileri ve sürdürülebilir turizmin önemi, çevresel kirliliğin dünyaya ve turizme etkisi, turizm sektörünün geleceği ve izlenilmesi gereken yol haritasına değindi. Panele Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, OMÜ Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri, protokol üyeleri ve öğrenciler de katıldı. Programda ayrıca hediye ve plaket takdimleri yapıldı. - SAMSUN
Son Dakika › Yerel › Samsun'da 'Sürdürülebilir Turizm' Konulu Panel Düzenlendi - Son Dakika
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