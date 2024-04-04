Samsun'da Tütüncüler Mahallesi'nde İmece Usulü İftar Yemeği Düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da Tütüncüler Mahallesi'nde İmece Usulü İftar Yemeği Düzenlendi

Samsun\'da Tütüncüler Mahallesi\'nde İmece Usulü İftar Yemeği Düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Tütüncüler Mahallesi'nde, Tütüncüler Mahallesi Camii İmam Hatibi Halil Töre'nin girişimiyle imece usulü iftar yemeği programı düzenlendi. İlk kez gerçekleştirilen program, Bafra Büyük Cami Kur'an Kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilahileriyle başladı. Tütüncüler Mahallesi Camii Derneği, mahalle sakinleri ve hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirilen iftar yemeği programı, birlik, beraberlik, paylaşma ve kavuşma duygularını pekiştirmeyi amaçlıyor.

04.04.2024 10:09
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Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Tütüncüler Mahallesi'nde imece usulü iftar yemeği programı düzenlendi.

Tütüncüler Mahallesi Camii İmam Hatibi Halil Töre'nin girişimi, Tütüncüler Mahallesi Camii Derneği, mahallenin ve hayırseverlerin katkılarıyla ilki düzenlenen imece usulü iftar yemeği programı Bafra Büyük Cami Kur'an Kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilahileriyle başladı. Okunan duanın ardından akşam ezanının okunması ile oruçlar huşu içinde açıldı. Akşam namazının kılınması ile birlikte program sona erdi.

Tütüncüler Mahallesi Camii İmam Hatibi Halil Töre yaptığı açıklamada, "Ramazan demek, birlik, beraberlik, paylaşma ve kavuşma demektir. Ramazan bereketini, bu güzellikleri iftar soframızla beraber bir arada olmak istedik. Allah tutuğunuz ve tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Tütüncüler Mahallesi Camii Derneği, mahalle sakinleri ve hayırseverlerin katkılarıyla ilki düzenlenen imece usulü iftar yemeği programımızı inşallah geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Samsun'da Tütüncüler Mahallesi'nde İmece Usulü İftar Yemeği Düzenlendi - Son Dakika
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