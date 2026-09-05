Samsun'da ulaşım yatırımları için Vali Tavlı'dan 6,5 milyarlık tramvay hattı vurgusu - Son Dakika
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Samsun'da ulaşım yatırımları için Vali Tavlı'dan 6,5 milyarlık tramvay hattı vurgusu

Samsun\'da ulaşım yatırımları için Vali Tavlı\'dan 6,5 milyarlık tramvay hattı vurgusu
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile kentteki ulaşım yatırımlarını değerlendirdi. 13,3 kilometrelik Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi'nin yaklaşık 6,5 milyar lira yatırım bedeliyle öne çıktığını, ayrıca 16,3 kilometrelik Batı Çevre Yolu Projesi'nde çalışmaları yerinde incelediklerini bildirdi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla kentte hayata geçirilen ulaştırma ve altyapı yatırımlarını değerlendirerek, "Ulaşımın Yüzyılı'nda Türkiye hızlandı, Samsun da hızlanıyor" dedi.

Vali Orhan Tavlı, Samsun'un tarım, ticaret, turizm, lojistik, teknoloji ve sanayi alanlarında hak ettiği konuma ulaşması amacıyla ulaştırma ve altyapı yatırımlarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Samsun'un hava ulaşımı ve kent içi ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik önemli projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Tavlı, Samsun Çarşamba Havalimanı Yeni İç ve Dış Hatlar Terminal Binalarının temelinin atıldığını, iki yeni tramvayın da hizmete alındığını hatırlattı.

Projelerin şehrin gelişimine doğrudan katkı sağlayacağını vurgulayan Tavlı, "Karadeniz'in ve Kuzey Anadolu'nun üretim merkezi olan Samsun'un hava ulaşım altyapısına ve lojistik gelişimine büyük değer katacak Samsun Çarşamba Havalimanı Yeni İç ve Dış Hatlar Terminal Binalarının temel atma törenini ve iki yeni tramvayın hizmete alımını gerçekleştirdik. Bu projeler şehrimizin gelişimine doğrudan ivme kazandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nun Samsun Valiliği'ni ziyareti sırasında kentte devam eden ulaştırma ve altyapı yatırımlarının kapsamlı şekilde ele alındığını belirten Tavlı, gelecek döneme ilişkin projelerin de istişare edildiğini aktardı. Tavlı, "Türkiye Yüzyılı ve Samsun Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, önümüzdeki yıllarda şehrimizin hızına hız, gücüne güç katacak projeleri Sayın Bakanımızın riyasetinde detaylı şekilde istişare ettik" dedi.

13,3 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 6,5 milyar lira yatırım bedelli Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi'nin de önemli yatırımlar arasında yer aldığına dikkat çeken Tavlı, 18 milyar TL proje bedeline sahip ve 16,3 kilometre uzunluğundaki Samsun Batı Çevre Yolu Projesi'nde yürütülen çalışmaları sahada yerinde incelediklerini bildirdi.

Samsun'un ulaştırma ve altyapı kapasitesini artıracak yatırımların bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Tavlı, 19 Mayıs ve İstiklal Şehri Samsun'a, Türkiye Yüzyılı'nda "Terörsüz Türkiye" hedefinin bereketiyle kazandırılan tüm ulaştırma ve altyapı yatırımlarının hayırlı olmasını diledi.

"Ulaşımın Yüzyılı'nda Türkiye hızlandı, Samsun da hızlanıyor" diyen Vali Tavlı, yatırımların hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da ulaşım yatırımları için Vali Tavlı'dan 6,5 milyarlık tramvay hattı vurgusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da ulaşım yatırımları için Vali Tavlı'dan 6,5 milyarlık tramvay hattı vurgusu - Son Dakika
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