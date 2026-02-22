Bir sofra etrafında 100'den fazla ülke: Uluslararası öğrencilerle gönül köprüsü kuruldu - Son Dakika
Bir sofra etrafında 100'den fazla ülke: Uluslararası öğrencilerle gönül köprüsü kuruldu

22.02.2026 09:56  Güncelleme: 09:57
Samsun'da düzenlenen '2. Geleneksel Bir Sofra, Bin Gönül İftar Programı', 100'den fazla ülkeden gelen uluslararası öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilerek birlik ve kardeşlik mesajları verildi. Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı ve yerel protokol üyeleri de katıldı.

Samsun'da düzenlenen "2. Geleneksel Bir Sofra, Bin Gönül İftar Programı", 100'den fazla ülkeden gelen uluslararası öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Farklı kültürleri aynı sofrada buluşturan programda, birlik ve kardeşlik mesajları verildi.

Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen iftar programına Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Üniversitesi Rektörü Mahmut Aydın, Samsun Uluslararası Öğrenci Derneği (SAMUDER) Başkanı Hakan Karaduman ile protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Samsun'da öğrenim gören uluslararası öğrenciler programa yoğun ilgi gösterdi.

Programda konuşan Vali Orhan Tavlı, Samsun'un bir üniversite ve öğrenci şehri olduğuna dikkat çekerek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi'nde eğitim gören yaklaşık 58 bin öğrencinin şehre değer kattığını ifade etti. Tavlı, 100'den fazla ülkeden gelen 5 bini aşkın uluslararası öğrencinin Samsun'un misafirperverliğiyle buluştuğunu belirterek, "Samsun'umuz bu anlamda Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen üniversite şehirlerinden bir tanesidir" dedi.

Vali Orhan Tavlı, programda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Samsun'da güzel çalışmalara imza atan Samsun Uluslararası Öğrenci Derneğimiz SAMUDER tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Bir Sofra, Bin Gönül iftar programı vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan ve orucumuzu sizlerle birlikte açıyor olmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Ondokuz Mayıs ve Samsun Üniversitelerimizde eğitim-öğretim gören yaklaşık 58 bin öğrencimizle bir üniversite ve öğrenci şehri olan Karadeniz'in ve Kuzey Anadolu'nun incisi Samsun'umuz, sizlerin de içinde olduğu 5 bini aşkın uluslararası öğrencimizle bu anlamda Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen üniversite şehirlerinden bir tanesidir. Şehrimizin misafirperver, konuksever ruhu, 100'den fazla ülkeden gelen uluslararası öğrencilerimizin enerjisiyle birleşerek Samsun'umuzu her geçen gün daha da büyüyen uluslararası bir eğitim kampüsü haline getirmekte, sınırları aşan dostlukların temeli de Samsun'umuzda sizlerle birlikte atılmaktadır. Elbette, dünyanın tüm renklerini, kültürlerini ve güzelliklerini yansıtan uluslararası öğrencilerimizi 19 Mayıs ve İstiklal Şehri Samsun'umuzda misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyduğumuzu ve sizleri bir evlat ve kardeş olarak gördüğümüzü de huzurlarınızda özellikle ifade etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Sevgili gençler, bilmenizi isterim ki kendi evlatlarımızın üzerine ne kadar titriyorsak, sizler için de aynı hissiyatı taşıyoruz. Sizlerle aramızda ailelerimize, evlatlarımıza ve gelecek nesillerimize miras kalacak bir gönül köprüsü kurduğumuza da inanıyoruz. Mezun olup ülkelerinize döndüğünüzde, eserleriniz ve başarılı çalışmalarınızla ülkelerinizin kalkınmasına katkı sağlayıp tüm insanlığa hizmet edeceksiniz. Aynı zamanda ülkelerinizde geleceğin devlet başkanları, bakanları, sanayicileri, bilim insanları, doktorları ve mühendislerinin de sizlerin arasından çıkacağına can-ı gönülden inanıyoruz. Ne iş yapıyor ve nerede yaşıyor olursanız olun ömrünüzün geri kalanında aziz milletimizin ve ülkemizin birer fahri elçisi olacağınızı biliyor, sizlerden ülkemizle olan temasınızı ve gönülden muhabbetinizi asla koparmamanızı özellikle istirham ediyoruz. Günümüz dünyasında paha biçilemez bir hazine olarak gördüğümüz kardeşliğimiz, nesiller boyu samimiyet, sevgi, saygı ve ortak gelecek tasavvuru çerçevesinde devam edecektir."

Programın sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

