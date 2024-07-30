Samsun\'da Vatandaşlara Ücretsiz Limonata ve Su İkramı

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Kavurucu sıcakların etkili olduğu Samsun'da vatandaşlara ücretsiz olarak limonata ve su ikram ediliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kavurucu sıcakların etkili olduğu şehirde Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu stantta vatandaşlara ücretsiz soğuk limonata ve hazır su ikramı yapılıyor. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar stantların olduğu alanda gölgede dinlenerek soğuk içeceklerini ücretsiz bir şekilde tüketerek, serinleme fırsatı buluyor. İmkanlardan ücretsiz olarak yararlanan vatandaşlar, belediyenin sosyal projelerinden memnun olduklarını söylediler.

Öte yandan, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yine meydanda kurulan Tercih Danışma Merkezinde de uzman kişiler tarafından, üniversite sınavına giren adaylara bilgilendirmede bulunularak, ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor.

"2 Ağustos akşamına kadar devam edecek"

SBB Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Enes Melih Aktürk ise yapılan hizmet hakkında, "Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Halit Doğan'ın talimatları doğrultusunda üniversite sınavına giren öğrenci arkadaşlarımıza tercih döneminde danışmanlık vermek adına İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Atakum ve İlkadım RAM ile iş birliği gerçekleştirdik. Bu kapsamda üniversite sınavına giren arkadaşlarımıza tercih danışmanlık hizmeti veriyoruz. Samsun Cumhuriyet Meydanı ve Atakum Çobanlı İskelesi'nde kurulan çadırlarda uzmanlarımız, öğrencilere bilgilendirmede bulunuyor. 25 Temmuz'da başlayan hizmetimiz, 2 Ağustos akşamına kadar devam edecek. Bunun yanı sıra hem danışmanlık hizmeti alacak kişilere yönelik hem de tüm vatandaşlarımıza yönelik olarak sıcak havalarda serinlemeleri için limonata ikramı da yapıyoruz. Saat 11.00-17.00 saatleri arasında Çobanlı ve Cumhuriyet Meydanı'nda 2 Ağustos akşamına kadar hem limonata ikramı hem de danışmanlık hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN