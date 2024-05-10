Samsun'da Veteriner Hekimlere Saldırıya Tepki - Son Dakika
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Samsun'da Veteriner Hekimlere Saldırıya Tepki

Samsun\'da Veteriner Hekimlere Saldırıya Tepki

Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası, Samsun'da görevleri sırasında saldırıya uğrayan 3 veteriner hekime tepki gösterdi. Oda üyeleri, veteriner hekimlerin 'Sağlıkta Şiddet Yasası' kapsamına alınmasını talep etti. Başkan Elif Köse Avan, veteriner hekimlere yönelik şiddetin arttığını ve mesleğin icra edilmesinin zorlaştığını belirtti. Ayrıca, Samsun'da meydana gelen son olayda, arılı kovanlarda hastalık taraması yapmak isteyen veteriner hekimlerin saldırıya uğradığını ve darp edildiğini ifade etti. Oda, yetkilileri göreve çağırarak, veteriner hekimlere yönelik saldırıların önlenmesi için gerekli adımların atılmasını istedi.

10.05.2024 16:23
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Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası yaptığı basın açıklaması ile Samsun'da 3 veteriner hekimin görevi sırasında saldırıya uğramasına ve darp edilmesine tepki gösterdi.

Samsun'da arılı kovanlarda hastalık taraması ve tespit yapmak isteyen İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde 3 görevli veteriner hekimin saldırıya uğraması nedeniyle Onur Anıtı önünde toplanan Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası üyeleri, 'Sağlıkta Şiddet Yasası' kapsamına veteriner hekimlerin de alınmasını talep etti.

Veteriner hekimler adına açıklama yapan Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkan Elif Köse Avan, "Veteriner hekimlere karşı şiddet her geçen gün artmış, mesleğimizi icra etmenin yolları artık tükenme noktasına gelmiştir. Veteriner Hekim Volkan Lale toplumun sağlıklı hayvansal gıda tüketebilmesi için çalıştığı gıda işletmesinde, görevi başında 25 Nisan 2022 tarihinde bıçaklı saldırıya uğramış ve yaşamını yitirmişti. Şiddete karşı iş bıraktığımız 21 Ağustos 2023 tarihinden beri onlarca yeni şiddet olayı gerçekleşmiştir. Son olarak Samsun'da meydana gelen olayda, İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli üç meslektaşımız görevi sırasında saldırıya uğramış ve darp edilmiştir. Saldırı nedeni daha öncekilerden farklı değildir. Bu sefer, arılı kovanlarda hastalık taraması ve tespit yapmak isteyen meslektaşlarımız gözü dönmüş şahısların dayatmalarına karşı direndikleri için hedef olmuşlardır. Genel olarak saldırıların nedenlerine bakıldığında ya vatandaşların tüketmemesi gereken bir hayvansal gıdanın imha talebi ya kamu adına yapılan denetim görevinin engellenmesi ya eksik bilgiyle aşılamaya karşıtlık ya da tedaviyi beğenmeme gibi tamamı toplum sağlığı ve hayvan sağlığını ilgilendiren konulardır. Yani veteriner hekimler toplum sağlığı ve hayvan sağlığını korurken saldırıya uğramakta ve hatta yaşamlarını yitirmektedirler. Meslektaşlarımıza karşı yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyor yetkilileri tekrar göreve çağırıyoruz. Bizler, saldırı gerçekleştikten sonra yetkililerin, 'kınama, geçmiş olsun, takipçisi olacağız' söylemlerinden öteye gitmesini bekliyoruz. Gerekli adımların atılmasını ve Tarım ve Orman Bakanımızın çalışanlarına sahip çıkmasını bekliyoruz. Bu yaşanan olayların son bulması için, Sağlık Bakanlığı'nı, veteriner hekimleri sağlık çalışanlarının dışında tutan düzenlemelerden vazgeçmesini bekliyoruz. Bizim için olayları fiilen yapanlar kadar önlem almayanlar da bu üzücü olaylarda sorumluluk sahibidirler. Bir an önce doğrudan veteriner hekimlere yapılan ancak dolaylı olarak toplum sağlığına, hayvan sağlığına yapılan saldırıların önlenmesi için, devlete maddi hiçbir ek yük getirmeyecek 'Sağlıkta Şiddet Yasası' kapsamına acilen veteriner hekimlerin alınmasını bekliyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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