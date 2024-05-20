Samsun'da çıkan yangında evleri küle dönen aile destek bekliyor - Son Dakika
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Samsun'da çıkan yangında evleri küle dönen aile destek bekliyor

Samsun\'da çıkan yangında evleri küle dönen aile destek bekliyor

Samsun'un Bafra ilçesinde 7 yıl önce kendi elleriyle yaptıkları evleri çıkan yangında küle dönen aile, destek bekliyor. Evleri tamamen kül olan aile, şu anda derme çatma inşaatta hayat mücadelesi veriyor. Yardımseverlerden ve AFAD'dan gelecek desteği bekliyorlar.

20.05.2024 13:17
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Samsun'un Bafra ilçesinde 7 yıl önce kendi elleriyle yaptıkları evleri çıkan yangında küle dönen aile, destek bekliyor.

Bafra'nın Ozan Mahallesi'nde 8 Mayıs'ta meydana gelen yangında evi tamamen küle dönen Gülay ve İsmail Demir çifti, o gün yaşadıklarını anlattı. Yangında 7 yıl önce yaptıkları evin tamamen kül olmasına üzülen aile, 3 çocuklarıyla birlikte hayvanlarına bakmak için yan tarafta derme çatma inşaatta hayat mücadelesi veriyor. Şu anda gelen yardımlarla ayakta kalmaya çalışan aile, bir an önce evlerine tekrar kavuşmak için kolları sıvadı. Desteklerle hayvanlarının başında kalan aile, umutlarını kaybetmediklerini belirterek, evlerini eski haline getirmek için AFAD'dan ve yardımseverlerden gelecek desteği bekliyor.

Yangın günü evde tek başına olduğunu aktaran İsmail Demir, eşinin ve çocuklarının evde olmamasına sevindiğini belirterek birden ne yapacağını şaşırdığını aktardı. Ahırda hayvanları olduğunu aktaran Demir, evde bidonlarda benzinlerin olduğunu hatırlayınca onları dışarı çıkarmak için koştuğunu anlattı. Sonrasında komşuların yardıma geldiğini belirten Demir, komşular sayesinde hayvanları kurtardıklarını, kendisinin de dumandan etkilendiğini ifade etti.

Olayı duyar duymaz Bafra'dan olay yerine gelen eşi Gülay Demir ise çok korktuğunu ve tek tesellisinin eşine ve hayvanlara bir zarar gelmemiş olması olduğunu ifade etti. 7 yıl önce büyük uğraşlarla tahtadan bir ev yaptıklarını söyleyen Gülay Demir, "Bir 7 yıl daha uğraşır tekrar evimizi yaparız. Yeter ki canımıza bir şey gelmesin" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da çıkan yangında evleri küle dönen aile destek bekliyor - Son Dakika

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