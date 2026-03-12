Samsun'da Yaşlı Nüfus Oranı %14,3 - Son Dakika
Samsun'da Yaşlı Nüfus Oranı %14,3

12.03.2026 18:46
TÜİK verilerine göre, Samsun'da 65 yaş ve üzeri nüfus %14,3, Türkiye genelinde ise %11,1.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, "İstatistiklerle Yaşlılar, 2025" bültenini yayımladı. Buna göre, Samsun nüfusunun yüzde 14,3'ü 65 yaş ve üzerindeki yaşlılardan oluştu.

Türkiye genelinde 65 yaş ve üzeri nüfus 2025 yılı itibarıyla 9 milyon 583 bin 59 kişiye ulaşarak son beş yılda yüzde 20,5 artış gösterdi. Bu yaş grubunun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 11,1 olurken, erkeklerin oranı yüzde 44,7, kadınların oranı ise yüzde 55,3 olarak hesaplandı.

İstatistiklere göre Samsun nüfusunun yüzde 14,3'ü 65 yaş ve üzerindeki yaşlılardan oluştu. Samsun, yüzde 14,3 oranı ile 81 il arasında 34. sırada yer aldı.

İlçe bazında ise Ladik yüzde 26 ile en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olurken, Alaçam yüzde 24,42, Yakakent ve Salıpazarı yüzde 21,17 ile Terme bu ilçeleri takip etti. Canik, yüzde 10,21 ile en düşük yaşlı nüfus oranına sahip ilçe oldu. - SAMSUN

