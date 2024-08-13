Samsun'da Yeni Hükümet Konağı İnşaatı İptal Edildi - Son Dakika
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Samsun'da Yeni Hükümet Konağı İnşaatı İptal Edildi

Samsun\'da Yeni Hükümet Konağı İnşaatı İptal Edildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapımına başlanan Yeni Hükümet Konağı inşaatı hakkında Samsun 3. İdare Mahkemesi, 'ruhsat ve projenin iptaline' karar verdi. İnşaat çalışmaları durduruldu.

13.08.2024 15:31  Güncelleme: 15:33
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Samsun'un Çarşamba ilçesi Adapark mevkisinde 2023 yılında yapımına başlanan Yeni Hükümet Konağı inşaatı hakkında Samsun 3. İdare Mahkemesi, 'ruhsat ve projenin iptaline' karar verdi.

Çarşamba ilçesinde yapımına geçen yıl başlanılan Yeşilırmak Nehri kenarında bulunan konumu ve zemini nedeniyle mahalle sakinlerinin itirazları sonucu konu yargıya taşınmıştı. İlk olarak geçen aylarda Samsun 3. İdare Mahkemesi'nin 24 Nisan 2024 tarihli kararıyla Yeni Hükümet Konağı'nın inşaat faaliyetleri durdurulmasına yönelik karar çıkmıştı. Yürütmenin durdurma kararının verilmesiyle birlikte Çarşamba Belediye Başkanlığı mahkeme kararını uygulaması istenmiş ve söz konusu inşaatı Çarşamba Belediyesi zabıta ekipleri 06 Haziran 2024 tarihinde mühürlemişti.

Mühürleme işlemi sonrası Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı(YİKOB) mahkemenin bu kararına itiraz ederek, mührün sökülmesini talep etti. Bunun üzerine Samsun 1. İdare Mahkemesi 07 Ağustos 2024 tarihinde mührün sökülmesine dair karar verdi.

Fakat son olarak Samsun 3. İdare Mahkemesi Yeni Hükümet Konağı inşaatı hakkında verdiği esas kararın açıklamasında, "İmar planında park alanında kalmakta olan 11 bin 52,84 metrekarelik taşınmazın park alanından çıkarılarak resmi kurum alanı yapılması, bu haliyle dava konusu imar planı değişikliği ile sosyal ve teknik altyapı alanının küçültülmesi ve kaldırılan park alanı yerine hizmet etki alanı içinde eşdeğer alan oluşturulmaması, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılıp kesinleşmeden uygulama imar planı değişikliği yapılması, Yeşilırmak kıyı kenar çizgisinin bir kısmının su yüzeyine düşmesine rağmen yeni duruma uygun kıyı kenar çizgisi belirlenmeden plan değişikliği yapılması ve taşkın sahasında kalmakta olan taşınmazın yapılaşmaya açılmadan önce DSİ uygun görüşünün alınmaması karşısında, dava konusu nazım ve uygulama imar planı değişikliğinde planlama ilkeleri, şehircilik esasları ile imar ve kıyı mevzuatı ile hukuka uyarlık görülmemiştir" gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline karar verdi.

Karar sonrası inşaat çalışmalarının tümüyle durdurulduğu öğrenilirken, yakında zamanda yeniden projelendirmenin yapılması bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Yeni Hükümet Konağı İnşaatı İptal Edildi - Son Dakika

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