Samsun'dan Ağrı'ya hayalleri gerçekleştirmek için yola çıktılar

SAMSUN - Ağrı'daki 164 çocuğun hayalini taşıyan otobüs Samsun'un Tekkeköy ilçesinden yola çıktı.

Tekkeköy Belediyesi ve Türk Kızılay Tekkeköy İlçe Başkanlığı iş birliğinde Ağrı'nın Hamur ilçesinden 164 çocuğun hayalleri gerçekleştirilecek. "Kardeşimin Hayali Projesi" adında "Bir hayale destek bin gülüşe sebep" sloganıyla yapılan projede, çocuklardan videolu mesajla hayal ettikleri şeyler öğrenildi. Daha sonra bu hayaller alınan çeşitli desteklerle temin edilerek bir otobüse yüklendi. Prenses elbisesinden bisiklete, giyecekten tablete çeşitli hayallerle birlikte Ağrı'ya giden gönüllüler bunları, oradaki çocuklara teslim edecek.

Tekkeköy Kızılay İlçe Başkanı Emine Haliloğlu, "Uzun süredir sürdürmeye çalıştığımız bir projemiz vardı. Ağrı Hamur ilçesinin İlköğretim Okulu'na bir proje yaptık. Orada kırsal kesimde yaşayan çocuklara hayallerini sorduk. Videolarını aldık ve hayallerini gerçekleştirdik. Proje ortağı olarak da Tekkeköy Proje İmam Hatip Lisesi'ni seçtik. Bir de 19 Mayıs Anaokulu proje ortağımız oldu. Çocukların hayallerini hazırladık. Çoğunluğu bisiklet, tablet gibi ama çok farklı hayaller de var. Şu anda 164 çocuğumuzun hayalini gerçekleştirdik. Oradaki Kızılay bizi karşılayacak. 1 gün konaklayacağız. Çocuklara kendi ellerimizle hediyelerini teslim edeceğiz. Burada bize destek veren esnafa teşekkür ederim. Bize çok büyük destek verdiler" dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ise "Ağrı'da videoyla hayallerini ileten 164 tane evladımıza hayal kurdukları tüm hediyeleri buradan bu otobüse yükledik. Bugün Kızılay başkanımız ve okul müdürümüzle birlikte, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte oradaki çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Yolları açık olsun. Mutlu etmek için yola çıktığımız 164 evladımızı Ağrı Belediye Başkanımız eğer buraya gönderirse ilçede onları ağırlamak isteriz" diye konuştu.