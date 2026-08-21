Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri: “İşçiler yalnız, ülke sahipsiz değildir”

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, son dönemlerde baskı, şiddet, demokrasi dışı uygulamalar, haksız gözaltı ve tutuklamalar ile hak ihlallerinin arttığına dikkat çekerek, "Çalışanların ve emeklilerin sendika kurma hakkı ve bu hakkı kullanma önündeki tüm engeller ve engellemeler kaldırılsın. Tüm çalışanlara iş ve ücret güvencesi getirilsin. İşçiler yalnız, ülke sahipsiz değildir" açıklamasını yaptı.

Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, son dönemde yaşanan gözaltı ve tutuklamalara ilişkin basın açıklaması yaptı. Emek ve Demokrasi Güçleri adına açıklamayı yapan Tacettin Aydın, "24 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde görülmedik baskı, şiddet, demokrasi dışı uygulamalar, haksız gözaltı ve tutuklamalar ve hak ihlali kalmadı. Bu da olmaz dediğimiz ne varsa oldu, bu kadar da olmaz dediklerimizin daha fazlasına tanık olduk" ifadelerini kullandı.

Yapılan yasal ve anayasal değişikliklerle TBMM'nin işlevsiz hale getirildiğini, anayasal kurumlar arasındaki güçler ayrılığı ilkesinin yerini güçler birliğine bıraktığını dile getiren Aydın, "Yerel mahkemeler ve yüksek yargı organları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararlara uymama haklarını artık kendilerinde görebilmektedir. Üniversiteler adeta susturularak bilim yuvası olma özelliğini kaybetti ve yaz boz tahtasına dönen eğitim sistemimizde kaliteli, bilimsel ve laik eğitim arayanlardan parası olanlar, çareyi özel okullarda aramaktadır" dedi.

İŞÇİLER, EMEKÇİLER VE EMEKLİLER YOKSULLAŞTIRILDI

Türkiye'deki çalışma hayatında yaşanan sorunlara ilişkin konuşan Aydın, şunları kaydetti:

"Çalışma hayatımız, halkın geçim derdi ve toplumsal refah seviyemiz ise yerlerde sürünmektedir. Sermaye kesimi için dikensiz bir gül bahçesine dönüştürülen ülkemiz işçiler, emekçiler, emekliler ve tüm halk kesimleri için cehenneme çevrilmiş durumdadır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ve gerçeği yansıtmayan yıllık enflasyon oranları ile alım güçleri düşürülen çalışanlar ve emekliler bilinçli bir politika ile her geçen gün daha da yoksullaştırılmış, ücretler ve aylıklar açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasına sıkıştırılmıştır."

İŞÇİ EYLEMLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Son günlerde yerellerde başlayan ve Ankara'da sürdürülen işçi eylemlerine ilişkin değerlendirme bulunan Aydın, eylemleri işçilerin fiili çalışmalarından doğan haklarının talep edildiği, aylarca ödenmeyen ücretleri, ödenmeyen kıdem tazminatları ve yıllık izin ve fazla mesai ücretleri için yapılan eylem olarak gördüklerini belirterek, "Haklarını alabilmek için başka yol bulamayan, bir çıkış yolu arayan işçiler, öğretmenler seslerini duyuracak bir yetkili, bir bakan veya bir kamu görevlisi bulma umudu ile Ankara sokaklarını arşınlarken karşılarında kamu görevlisi olarak sadece emniyet teşkilatını ve polisi görmekte, Ankara sokaklarında kötü muameleye, şiddete, gözaltı ve tutuklamalara maruz kalmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

TALEPLER SIRALANDI

Aydın, Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri olarak yaşanan sorunların çözümüne yönelik taleplerini şunlar olduğunu aktardı:

Yasal haklarını arayan emekçiler üzerindeki baskı, gözaltı ve tutuklamalara derhal son verilsin. Çalışanların ve emeklilerin sendika kurma hakkı ve bu hakkı kullanma önündeki tüm engeller ve engellemeler kaldırılsın. Maden işçilerinin hak ettikleri ücretler derhal ödensin, ücretlerin ödenmemesinden kaynaklanan mağduriyetler giderilsin. Özel sektör eğitim emekçilerinin temel ücret talepleri kabul edilsin ve çalışma koşulları düzeltinsin. Belediyelerde çalışan ve zaten kamu hizmeti üreten tüm emekçilere kamu çalışanı statüsü verilsin ve ücretleri genel bütçeden ödensin. Ücretini alamayan belediye işçisi kalmasın. Tüm çalışanlara iş ve ücret güvencesi getirilsin. İşçiler yalnız, ülke sahipsiz değildir.