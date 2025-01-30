Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri'nden Gazeteci Tutuklamalarına Tepki - Son Dakika
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Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri'nden Gazeteci Tutuklamalarına Tepki

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Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasını ve Siirt Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto etti. Açıklamalarda, basın özgürlüğü ve halk iradesine yapılan saldırılar kınandı.

30.01.2025 22:20  Güncelleme: 03:34
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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına ve Siirt Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanması ve Siirt Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki göstermek üzere İlkadım ilçesinde bir araya geldi.

Platform adına yapılan açıklama şu şekilde:

"Sadece bu ay içinde 14 gazeteci gözaltına alındı. Son dönemde gazetecilere verilmek istenen gözdağı sadece basın değil, tüm halkımız için büyük bir tehdittir. Özgür medya, demokrasinin temel direğidir. Ancak AK Parti iktidarı, eleştirel ve bağımsız gazeteciliği susturmak için devletin tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Saray rejiminin hoşuna gitmeyen haberleri yapan, yolsuzlukları ve hukuksuzlukları ifşa eden gazeteciler gözaltına alınıyor, yargı sopasıyla tehdit ediliyor. Bu uygulamalar, hukukun üstünlüğünü yok sayan otoriter bir yönetim anlayışının göstergesidir. Buradan açıkça ifade ediyoruz: Gazetecilik suç değildir! Özgür basın susturulamaz! Bu baskılar karşısında ne gazeteciler susacak ne de bizler geri adım atacağız! Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyen bu otoriter zihniyete karşı, demokrasiye ve basın özgürlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gazetecilere yönelik gözaltılar derhal son bulmalı, halkın haber alma hakkını savunan tüm basın mensupları özgür bırakılmalıdır. Onlar sadece gazeteci değil; halkın haber alma hakkıdır, hakikattir, ifade özgürlüğüdür! Demokratik bir Türkiye ancak özgür bir basınla mümkündür! Unutulmamalıdır ki, basın özgürlüğü yalnızca gazetecilerin hakkı değil tüm yurttaşlarımızın hakkıdır."

"Kayyum politikasından vazgeçin"

Siirt Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin ise şu ifadeler kullanıldı:

"Halk iradesine karşı yapılan darbe süreci devam ediyor. Kayyum politikasından vazgeçin! halkın iradesine saygı gösterin! Tüm demokratik hakları birer birer ortadan kaldıran siyasal iktidar, seçimde kazanamadığı belediyelere ya kayyum atıyor ya da halkın iradesi ile kazanan Belediye Başkanlarını ve siyasetçileri yargı eliyle cezalandırmaya devam ediyor! Siyasi iktidar sandıkla gelenin sandıkla değil, kararnameler ile gittiği bir düzeni kalıcı hale getiriyor. Hakkari, Mardin, Batman, Dersim, Esenyurt, Akdeniz, Halfeti, Beşiktaş, Bahçesaray, Siirt belediyelerine atanan kayyum ve gözaltılar ile, geçtiğimiz günlerde Ezilenlerin sosyalist Partisi Eş Genel Başkanı Hatice Deniz Aktaş ve parti yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 34 kişi için alınan gözaltı ve tutuklama kararları, iktidarın sandıkla kazanamadıkları seçimlerin sonuçlarını tanımadıklarını, halkın iradesine saygı duymadıklarını bu antidemokratik uygulamalarıyla açık açık ilan ediyorlar.

Her türlü baskı, tehdit, ceza ve tutuklamaya rağmen demokrasiye, adalete, halkın iradesine ve gerçeğin peşinden giden, halkın haber alma hakkını savunan basın emekçilerinin her zaman yanında olacağız. Bu uygulamalar halkın iradesine ve haber alma hakkına yapılan saldırılardır… Baskı ve zor yöntemleriyle halkın iradesinin ve haber alma hakkının gasp edilmesine son verilmeli, Hukuk dışı yollarla tutuklanan, gözaltına alınan, denetim şartıyla serbest bırakılan; gazeteciler, akademisyenler, sanatçılar, emek meslek örgütleri temsilcileri ve seçilmiş Belediye Başkanları derhal serbest bırakılmalı ve görevlerine iade edilmelidir. Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri olarak halkın haber alma hakkına ve halkın seçtiği siyasetçilere, akademisyenlere, sanatçılara, emek-meslek örgütlerine dolayısıyla demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne karşı yapılan bu saldırıları kınıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri'nden Gazeteci Tutuklamalarına Tepki - Son Dakika

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