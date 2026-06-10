Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı'nın Önemi - Son Dakika
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Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı'nın Önemi

Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı\'nın Önemi
10.06.2026 10:26
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Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı, gıda güvenliği için yılda 30 bin analiz gerçekleştiriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda her yıl yaklaşık 5 bin numune üzerinde ortalama 28-30 bin analiz gerçekleştirilirken, bu analizler kapsamında yaklaşık 552 bin parametre inceleniyor. Gıda güvenliği, halk sağlığı ve ticaretin desteklenmesinde kritik rol üstlenen laboratuvar, pestisit kalıntılarından ağır metallere, mikotoksinlerden mikrobiyolojik risklere kadar geniş kapsamlı incelemeler yapıyor.

Samsun Gıda ve Kontrol Müdürü Taner Özyurt, Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı'nın bölge ve ülke açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, laboratuvarda yılda yaklaşık 5 bin numune üzerinde ortalama 28-30 bin analiz gerçekleştirildiğini, bu analizlerde yaklaşık 552 bin parametrenin değerlendirildiğini söyledi. Gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıda ve yeme yönelik ticaretin desteklenmesi, güvenilir tarımın sürdürülmesi ve gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi açısından Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı'nın önemli görevler üstlendiğini ifade eden Özyurt, laboratuvarın Türkiye'nin gıda güvenliği altyapısının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

"İthalat ve ihracata konu olan gıda ve yemler kontrol ediliyor"

Laboratuvarın Samsun ve bölge için kritik bir rol üstlendiğini dile getiren Özyurt, "Müdürlüğümüz; piyasadaki gıda ürünlerinin mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel analizlerini yaparak güvenilir olmayan ürünlerin tespit edilmesinde, gıda zehirlenmeleri, pestisit kalıntıları, ağır metaller ve küf toksinleri gibi risklerin belirlenmesinde, ithalat ve ihracata konu olan gıda ve yem ürünlerinin uygunluk kontrollerini yaparak bölge ekonomisi ve ticaretinin desteklenmesinde kritik görev üstlenmektedir" dedi.

Laboratuvar bünyesinde 9 teknik birimin faaliyet gösterdiğini kaydeden Özyurt, "Fiziksel Analiz Laboratuvarı, Kimyasal Analiz Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Katkı Laboratuvarı, Kalıntı Laboratuvarı, Mikotoksin Laboratuvarı, Yem Analiz Laboratuvarı, Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi ile Kalite Yönetim Birimi olmak üzere 9 teknik birimimiz bulunmaktadır. Laboratuvarımızda yıllık yaklaşık 5 bin numune üzerinde ortalama 28-30 bin analiz gerçekleştirilmekte, bu çalışmalar kapsamında pestisit etken maddeleri dahil yaklaşık 552 bin parametre incelenmektedir" diye konuştu.

Analiz süreci

Laboratuvara gelen numunelerin büyük bölümünü sebze ve meyveler, su ürünleri, fındık, süt ürünleri, et ve et ürünleri, tahıllar ile yemlerin oluşturduğunu belirten Özyurt, "Numune yoğunluğu mevsimsel olarak değişmekle birlikte analizlerimizin önemli kısmını bu ürün grupları oluşturmaktadır. Ayrıca ALO 174 Gıda Hattı üzerinden şikayet edilen ürünler ile alkol numuneleri de laboratuvarımızda analiz edilmektedir. İl müdürlüğümüz, bakanlığımızın diğer birimleri, firma temsilcileri veya vatandaşlarımız tarafından getirilen numuneler gerekli kontrollerin ardından teslim alınmaktadır. Numune bilgileri Gıda Kontrol Laboratuvar Sistemi'ne girildikten sonra ilgili laboratuvar birimlerine gönderilmekte, analiz sonuçları sistem üzerinden raporlanmaktadır. Numune ve analiz bilgileri ayrıca Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi'ne kaydedilmektedir" şeklinde konuştu.

"Olumsuz bulgulara rastlanması halinde gerekli bildirimler yapılıyor"

Gıda kontrol laboratuvarlarının halk sağlığının korunmasında önemli görevler üstlendiğine dikkat çeken Özyurt, şunları söyledi:

"Laboratuvarlarımız gıdalarda bulunan bakteri, virüs, parazit ve küf gibi zararlı mikroorganizmaları tespit ederek tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Pestisit kalıntıları, ağır metaller, veteriner ilaç kalıntıları ve diğer zararlı kimyasalların analizleri yapılarak insan sağlığını tehdit eden unsurlar kontrol edilmektedir. Kontamine ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesiyle gıda zehirlenmeleri ve salgınların önüne geçilmesine katkı sağlanmaktadır. Ayrıca üreticilerin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu denetlenmekte, gıdalarda taklit, tağşiş ve yanlış etiketleme gibi durumlar ortaya çıkarılarak tüketici hakları korunmaktadır. Analizlerde tespit edilen olumsuz bulgular Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile paylaşılmaktadır. Genel müdürlüğümüzce taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmalar ile ürün bilgileri kamuoyu ile paylaşılmaktadır." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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