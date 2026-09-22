Samsun Havza'da itfaiye ve 112 personeline yangın eğitimi tatbikatla sona erdi - Son Dakika
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Samsun Havza'da itfaiye ve 112 personeline yangın eğitimi tatbikatla sona erdi

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Samsun Havza\'da itfaiye ve 112 personeline yangın eğitimi tatbikatla sona erdi
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Havza Gençlik Merkezi'nde itfaiye ve 112 personeline yangının oluşumu, çeşitleri ve doğru müdahale yöntemleri anlatıldı. İtfaiye Amiri Murat Yılmaz, ilk müdahalenin itfaiye ulaşana kadar zaman kazandırdığını belirtti; eğitim tatbikatla sona erdi.

Samsun'un Havza ilçesinde görev yapan itfaiye ve 112 acil sağlık personeline yangın, yangına ilk müdahale ve temel ilk yardım konularında eğitim verildi.

Havza Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitime Samsun Büyükşehir Havza İtfaiye Amirliği personeli ile 112 acil sağlık ekipleri katıldı. Eğitimde yangının oluşumu, yangın çeşitleri, müdahale yöntemleri ve olaylara ilk müdahalede dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Katılımcılara, profesyonel ekipler olay yerine ulaşıncaya kadar yapılacak doğru müdahalelerin önemi anlatıldı. Yangın ve acil durumlarda ilk dakikaların büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Samsun Büyükşehir Havza İtfaiye Amiri Murat Yılmaz, olaylara ilk müdahalenin itfaiye ekipleri ulaşıncaya kadar geçen sürede büyük önem taşıdığını belirtti. Yılmaz, "İlk yardım müdahalenizde olduğu gibi yangına ilk müdahalenizde de yangını tamamen söndürmemiş olabilirsiniz. Ancak yaptığınız doğru müdahale sayesinde zaman kazanıyoruz. Biz olay yerine bazen 5-7 dakika içerisinde, kırsal bölgelerde ise 20 dakikaya varan sürelerde ulaşabiliyoruz. Sizin yaptığınız doğru müdahaleyle biz de zaman kazanmış oluyoruz. Bu nedenle yangının ne olduğu, yanmanın nasıl gerçekleştiği, yangın çeşitleri ve hangi yangına neyle müdahale edilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak çok önemli" dedi.

Samsun Büyükşehir Havza İtfaiye Eğitim Şefi Necip Efe Ateş de verilen eğitimlerin günlük yaşamda karşılaşılabilecek acil durumlara hazırlık açısından önemli olduğunu söyledi. Doğru bilinen bazı uygulamaların yanlış sonuçlara yol açabileceğine dikkat çeken Ateş, "Bazen bu tür eğitimler ilk bakışta sıkıcı gibi gelebiliyor. Ancak burada öğrendiğiniz ve duyduğunuz birkaç küçük detay, günlük hayatta gerçekten ciddi anlamda ihtiyaç duyabileceğimiz bilgiler. Yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağını, hangi yangına hangi yöntemle müdahale edilmesi gerektiğini bilmek hem kendi güvenliğimiz hem de çevremizdeki insanların güvenliği açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Eğitim, Havza İtfaiye Amirliği önünde gerçekleştirilen yangına müdahale tatbikatıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
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