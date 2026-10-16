Samsun Havza'da kadınlar imece usulü sacda yufka yapıp kışlık tüketim için hazırlıyor - Son Dakika
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Samsun Havza'da kadınlar imece usulü sacda yufka yapıp kışlık tüketim için hazırlıyor

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Samsun Havza\'da kadınlar imece usulü sacda yufka yapıp kışlık tüketim için hazırlıyor
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Samsun'un Havza ilçesinde kadınlar, imece usulüyle sırayla bir araya gelerek sac üzerinde yufka yapıyor. Hazırlanan yufkalar evlerin günlük ihtiyacının yanı sıra kışlık tüketim için değerlendirilirken gelenek komşuluk ve dayanışmayı yaşatıyor.

Samsun'un Havza ilçesinde kadınlar, imece usulüyle sırayla bir araya gelerek sac üzerinde yufka yapıyor. Yıllardır sürdürülen gelenek sayesinde hem evlerin yufka ihtiyacı karşılanıyor hem de komşuluk ilişkileri ve dayanışma kültürü yaşatılıyor.

Havza'da geleneksel yöntemlerle yufka ve ekmek yapan kadınlar, belirlenen sıraya göre bir araya gelerek akşamdan yoğurulan hamuru sabahın erken saatlerinde sac üzerinde pişiriyor. Kadınların el birliğiyle yürüttüğü çalışmada kimi hamur açarken kimi de sacın başında yufkaları pişiriyor. Hazırlanan yufkalar, evlerin günlük ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra kışlık tüketim için de değerlendirilebiliyor.

İmece kültürü yaşatılıyor

Teknolojinin ve hazır gıdaların yaygınlaşmasına rağmen geleneksel yufka yapımını sürdüren kadınlar, imece usulünün kendileri için yalnızca bir iş bölümü olmadığını, aynı zamanda dostluk ve dayanışmanın bir parçası olduğunu belirtiyor. Sıra kendilerine geldiğinde komşularının yardımıyla yufkalarını hazırlayan kadınlar, diğer günlerde de aynı şekilde birbirlerine destek oluyor. Yufka yapımı sırasında bir araya gelen kadınlar, günlük işlerin yanı sıra sohbet ederek vakit geçiriyor. Böylece geçmişten günümüze aktarılan gelenek, kuşaklar arasında da kültürel bir bağ oluşturuyor.

Hatice Söme: "Hem yufkamızı yapıyoruz hem dayanışmamızı sürdürüyoruz"

İmece usulüyle sac üzerinde yufka yapan kadınlardan Hatice Söme, geleneğin yıllardır sürdürüldüğünü belirterek, "Bir araya gelerek sırayla birbirimizin yufkasını yapıyoruz. Bir gün bir komşumuzun evinde, başka bir gün diğer komşumuzun evinde toplanıyoruz. Herkes elinden geldiğince yardımcı oluyor. Birlikte çalışınca hem işimiz kolaylaşıyor hem de daha kısa sürede yufkamızı hazırlıyoruz" dedi.

Yufka yapımının kendileri için önemli bir gelenek olduğunu ifade eden Söme, "Bu sadece yufka yapmak değil, aynı zamanda komşuluk ve yardımlaşma demek. Bir araya geldiğimizde sohbet ediyor, birbirimizle vakit geçiriyoruz. Büyüklerimizden gördüğümüz bu geleneği devam ettirmek ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Kültür SanatSamsunKültürHavzaYaşamYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Havza'da kadınlar imece usulü sacda yufka yapıp kışlık tüketim için hazırlıyor - Son Dakika
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