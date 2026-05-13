İçişleri Bakanlığından Havza'ya 50 milyon TL'lik acil yardım ödeneği - Son Dakika
İçişleri Bakanlığından Havza'ya 50 milyon TL'lik acil yardım ödeneği

13.05.2026 23:05  Güncelleme: 23:12
Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışlar sonrası su taşkınları meydana geldi. İçişleri Bakanlığı, ilk etapta 50 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdi. Valilik koordinasyonunda, taşkından etkilenen bölgelerde kapsamlı çalışmalar başlatıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışların ardından meydana gelen su taşkınları sonrası, İçişleri Bakanlığı tarafından ilk etapta 50 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, özellikle Havza ilçesinde Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu İcadiye, 25 Mayıs, Bahçelievler ve Medrese Mahallelerinde su taşkınlarının yaşandığı, toplam 137 ihbar alındığı bildirildi. Taşkınların ardından Valilik koordinasyonunda Samsun Büyükşehir Belediyesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının bölgeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, bin 63 personel, 85 iş makinesi, 41 kamyon/kamyonet ve 214 araçla sahada yoğun çalışma yürütüldüğü ifade edildi. Ekiplerin taşkının yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla AFAD Başkanlığı tarafından, taşkından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve oluşan hasarın giderilmesi amacıyla Samsun Valiliği emrine ilk etapta 50 milyon TL acil yardım ödeneği aktarıldığı duyuruldu. Valilik ayrıca taşkından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:36:17. #7.12#
