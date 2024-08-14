Samsun Havza İlçe Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Samsun Havza İlçe Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, "İlçedeki çocukların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yetişmeleri için alınan kararlar titizlikle uygulanacak" dedi.

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında çıkarılan "Çocuk Koruma Kanunu'na Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Kurulan Merkezi, İl ve İlçe Koordinasyonlarının Çalışma, Usul ve Esasları Yönergesi" çerçevesinde düzenlenen oluşturulan Havza İlçe Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu toplantısı, Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Toplantıda koruyucu ve destekleyici tedbir kararları hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından kurumların gerçekleştirdiği faaliyetler ve kurumlar arası koordinasyon, aile ve çocuklara yönelik gerçekleştirilmesi düşünülen sosyal faaliyetler, ilçede meydana gelen ve suç teşkil eden olaylarda kurumların üzerine düşen sorumluluklar ve yapılan çalışmalar görüşüldü.

Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasının her aile ve toplum için son derece önemli olduğunu ifade eden Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, çocukların korunmasıyla ilgili kurumlar arası koordinasyonun ve her kurumun üzerine düşen görevi hassasiyetle yerine getirmesinin önemli olduğunu vurguladı. Güvendi, "Çocukların korunması ve refahının artırılmasına yönelik iş birliği ve koordinasyon önemli. İlçedeki çocukların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yetişmeleri için alınan kararların titizlikle uygulanacak" diye konuştu.

Toplantıya İl Müdürlüğü Çocuk İl Koordinasyon Birim Görevlisi Hazal Cenik Delen, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü, Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Belediye Başkanlığı, Jandarma Komutanlığı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü temsilcileri katıldı. - SAMSUN