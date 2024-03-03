Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: 'Halka dokunan projelerle güzel işlere imza attık' - Son Dakika
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Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: 'Halka dokunan projelerle güzel işlere imza attık'

Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: \'Halka dokunan projelerle güzel işlere imza attık\'

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, halkın gerçek ihtiyaçlarını karşılayan projelerle başarılı işlere imza attıklarını belirtti. Demirtaş, belediyenin mal varlığında dolar bazında 4 kat değer artışı olduğunu ve kaynak oluşturarak belediyeyi işler hale getirdiklerini ifade etti.

03.03.2024 16:21  Güncelleme: 16:29
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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Halka dokunan, halkın gerçek ihtiyacını karşılayan projelerle, güzel işlere imza attık. Ustalık zamanında yapacak çok işlerimiz var" dedi.

Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, halktan alınan paraların hakkını vermekle yükümlü olduklarını söyledi. Bütün olumsuzluklara rağmen görevi devir aldıkları zamanki belediyenin mal varlığı ile şimdiki mal varlığı arasında, dolar bazında 4 kat değer artışı olduğunu söyleyen Başkan Demirtaş, şu an itibarı olan bir belediyeye kaynak oluşturup, işlerlik kazandırdıklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Dilin kemiği yok o tarafa döner bu tarafa da. 'İlkadım Fetret Devri yaşadı' diyenlere rağmen biz her türlü usulsüz talepleri geri çevirdik. Fuzuli masraflara yer vermedik. Bu tutumumuzdan dolayı eleştiri de alıyorsun tabi. İnsanoğlu her şeyi der, biz hoşgörü ile karşılıyoruz. İlkadım halkımız dikkate alıp bir değerlendirme yaparak cevabını verir. Ben sokakta her gün geziyorum, aşağı-yukarı 15 senedir halkımızın içindeyiz. Siyasi görüşü ne olursa olsun insanlarımızın bizimle ilgili bir pozitif görüşü var. Oyunu verir ya da vermez saygı duyuyorum. Biz herkesin başkanı olarak insanların gönlüne girmeyi başarmışız. Bundan çok mutluyum. Ben halkımızın sağduyusuna her zaman güveniyorum. Kim ne derse desin halkımız fotoğrafa bakıyor, olayları değerlendiriyor, kararını veriyor. Seçim sonuçta insanların iradesini ortaya koyduğu durumdur. Koltuk merakı üzerine insanların gelecekleriyle oynama pozisyonumuz asla olamaz. Benim öyle bir tarzım yok zaten. Her türlü karara bizim saygımız sonsuz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: 'Halka dokunan projelerle güzel işlere imza attık' - Son Dakika

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