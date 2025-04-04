Samsun Lunaparkı Kapanıyor: İmar Planı ve Ruhsat Yetersizliği Nedeniyle Tahliye Süreci Başlatıldı

İzmir'den sonra Türkiye'nin açılan 2. lunaparkı olan Samsun Lunaparkı, imar planında 'yeşil alan olması ve ruhsatının bulunmaması' nedeniyle kapanıyor.

Türkiye'nin en eski ikinci lunaparkı olma özelliği taşıyan Samsun Lunaparkı, 1973 yılında açıldı. 53 yıllık parkın, imar planında yeşil alan olması ve ruhsatının bulunmaması gerekçesiyle tahliyesi istendi. Tahliyeye karşı dava açan işletmeci, mahkeme tarafından da 'haksız' bulundu. Mahkeme kararı sonucunda lunaparkın tahliye süreci başladı. İşletmeciye parkta bulunan aletleri taşıması için ek süre verildi.

Söz konusu alanın imarda yeşil alan ve park olarak gözüktüğü, makine ve ekipmanları ile işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı. Bu nedenle tahliye sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

"60 çalışan ve 18 eğlence aleti ile hizmet veriyorduk"

Parkın kaldırılması hakkında açıklamalarda bulunan Lunapark Müdürü Arif Gürsel Karakuş, "Lunapark alanından Temmuz ayında çıkmamız söylendi. Burayı yeşil alan yapacaklarını, bizlere de yer göstereceklerini söylediler. Şu anda 18 malzemede vatandaşlara hizmet veriyoruz. Kapatma olayından dolayı 4 malzememizi başka şehirlere kiraya verdik. Şu anda sabit 60 çalışanımız var. Yaz sezonunda bu sayı daha da artacaktı. Malzemelerimizi yer gösterilirse oraya taşıyacağız, gösterilmezse de çürüyecek. Büyük bir zararımız var. Buraya milyonlarca TL yatırım yapmıştık, daha da yapmayı düşünüyorduk. Çok güzel eğlence takımları getirmeyi düşünüyorduk fakat parkı her an kaldırabiliriz diye getiremiyoruz. Kapatacağız diye crazy dans, uçak, ranger ve balerin gibi aletlerimizi kiraladık" dedi.

"Yeşil alan üzerine kurulu, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı yok"

Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise söz konusu alanının imarda yeşil alan-park geçmesi ve malzemelerin ruhsatsız olması nedeniyle tahliye sürecine gidildiğini belirterek, şu bilgileri verdiler:

"Lunaparkın bulunduğu alanın kira sözleşmesi bulunmayıp Milli Emlak Müdürlüğüne ecrimisil bedeli ödenmek suretiyle kullanılmaktadır. Lunapark alanında bulunan makine ve ekipmanların ruhsatı yoktur. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı da bulunmamaktadır. Söz konusu alan imarda yeşil alan ve park olarak gözükmektedir. İş bu nedenler ve alanın imar planına uygun hale getirilmesi amacıyla tahliye süreci başlatılmıştır. Kullanıcılar tarafından açılan dava aleyhlerine neticelenmiştir. Parçaların satılarak tahliyesi için belediyemizden süre talep etmeleri nedeniyle mağdur olmamaları için kendilerine talep ettikleri süre verilmiş olup süre sonunda rızaen tahliye edilmediği takdirde yasal tahliye işlemleri gerçekleştirilecektir. Samsunmuz için daha farklı bir konseptle modern ve ekonomik bir oyun alanı da hayata geçirilecek olup hemşerilerimiz için de bir mağduriyet oluşturulmayacaktır."

Lunaparkta eğlenen çocuklar da parkı çok sevdiklerini ve taşınacağı için üzgün olduklarını söylediler. - SAMSUN