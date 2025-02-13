Samsun\'un 10 Yıllık Gelişim Senaryosu Belirlendi

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Samsun Valiliği'nde yapılan toplantıda cazibe merkezi olarak Samsun'un 10 yıllık gelişim senaryosu hazırlandı ve 2025 yılı proje geliştirme çalışmaları görüşüldü.

Toplantı, Vali Orhan Tavlı'nın başkanlığında, Vali Yardımcısı Vekili/ İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında OKA tarafından Samsun için 10 yıllık gelişim senaryosu hazırlandı. 12. Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve TR83 Bölge Planı çerçevesinde oluşturulan bu yol haritasında orta-yüksek teknoloji sanayi, mavi ekonomi ve lojistik altyapı olmak üzere üç odak alan belirlendi. Orta-yüksek teknoloji sanayi alanında Samsun, medikal, otomotiv ve savunma sanayii sektörlerinde güçlü bir üretim merkezi konumunda. 10 yıllık süreçte, bu sektörlerde uzmanlaşarak küresel rekabet gücünü artırması ve Türkiye'de üretim üssü haline gelmesi hedefleniyor. 5 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda kümelenme ve akıllı uzmanlaşma stratejileri uygulanarak, daha fazla KOBİ'nin ihracata katılımı teşvik edilecek. Ayrıca, Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesi, üniversite-sanayi iş birliklerinin artırılması, sektöre iş gücü yetiştirilmesi ve ikiz dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi planlanıyor. Su ürünleri üretimi ve deniz turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olan Samsun'da bu kapsamda balık sağlığı ve su ürünleri işleme alanlarında katma değer oluşturacak projeler hayata geçirilecek. Aynı zamanda, deniz ve kruvaziyer turizminin geliştirilmesine yönelik yatırımlar planlanıyor. 10 yıllık perspektifte Samsun'un Türk Somonu üretiminde bölgesel merkez olması, su ürünleri ihracatının 1 milyar doları aşması, deniz turizminde Karadeniz'in lider destinasyonu haline gelmesi, kruvaziyer turizminde 100 bin turist hedefinin aşılması öngörülüyor.

Samsun'un bir yük koridorunun başlangıç noktası olması hedefleniyor

Toplantıda alınan kararla ile Samsun, 2 lojistik merkezi, 1 liman, 2 serbest bölge, 1 özel endüstri bölgesi, demiryolu bağlantıları ve havalimanı ile Karadeniz Bölgesi'nin lojistik merkezi olarak konumlanıyor. 10 yıllık plan çerçevesinde, Samsun'un Kuzey-Güney ve Doğu-Batı eksenlerinde bir yük koridorunun başlangıç noktası olması hedefleniyor. Bu doğrultuda, Samsun Lojistik Merkezi'nin kapasitesi artırılacak, limanlarda otomasyon sistemleri güçlendirilecek, bölgesel ticaret hacmini artıracak lojistik destek noktaları kurulacak.

2025 yılında öne çıkan projeler

Odak alanlardaki gelişimi desteklemek amacıyla 2025 yılı proje geliştirme çalışmaları, Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, sanayi ve ticaret odaları, OSB müdürlükleri, üniversiteler, meslek birlikleri, STK'lar ve diğer sektör paydaşlarıyla birlikte yürütülüyor. Bu kapsamda 2025 yılında orta-yüksek teknoloji sanayine yönelik hassas sıcak dövme, tasarım ve eklemeli imalat altyapıları, metal işleme ortak kullanım tesisleri ve medikale yönelik laboratuvar altyapıları geliştirilecek. Mavi ekonomi alanında balık sağlığı biyoteknoloji merkezi kurulacak ve kruvaziyer turizmi altyapısı güçlendirilecek. Lojistik sektöründe kuru liman projelerine odaklanılacak.

Tüm bu projelerle birlikte Samsun'un bölgesel büyümenin lokomotifi olma rolü daha da güçlendirilecek. - SAMSUN