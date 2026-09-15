Samsun\'un 5 yıllık afet risk planı Vali Tavlı başkanlığında başlatıldı

Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı'nın (İRAP) 2027-2031 dönemine ilişkin çalışmalar, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen üst düzey bilgilendirme toplantısıyla başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen toplantıya Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, AFAD Başkanlığı Afet Risklerini Azaltma ve Önlem Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Orhan Tavlı, afetleri engellemenin zor olduğunu ancak iyi bir çalışma, iyi bir koordinasyon ve doğru bilgiye dayalı stratejik planlamayla afetlerin yıkıcı etkilerinin ve kayıpların büyük oranda azaltılmasının mümkün olduğunu söyledi. Afet sonrasında oluşan yaraların sarılabildiğini ifade eden Tavlı, "Bunda tecrübeli kurumlarımız var. Başta AFAD olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Orman Teşkilatımız, Devlet Su İşleri, Karayolları, tüm kurumlarımız bu konuda tecrübeli. Ancak ülkemizin ve şehrimizin karşı karşıya bulunduğu afet kavramı çok farklı boyutlarda kendini hissettirmekte. Depremden, sel ve taşkına, yangından heyelana kadar farklı noktalarda afetlerle yüz yüzeyiz. Aslında bir tecrübemiz var. Afet olduğunda yaraları sarmak. O konuda güçlüyüz ama önleyici tedbir olarak riskleri de öncesinden belirleyerek riskleri azaltmak daha da önemli diye değerlendiriyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı tarafından 2026 yılında bir genelge gönderildiğini belirten Tavlı, "2027-2031 yıllarını kapsayan Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı çalışmalarını bugün hep birlikte saygıdeğer hazirunla başlatıyoruz. Tabii, bu üst düzey bilgilendirme toplantısıyla 19 Mayıs ve İstiklal Şehri Samsun'umuzun 5 yıllık afet güvenliği vizyonunu hep birlikte şekillendirmiş olacağız" diye konuştu.

Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı'nın yalnızca AFAD tarafından hazırlanan bir plan olmadığını vurgulayan Tavlı, "İl AFAD Müdürlüğü bunun sekreteryasını yapıyor. Burada tüm paydaşlarımızın destek vermesi, çalışması ve bu planlarda, eylem ve çalışmalarda görev alacak personelin iyi seçilmesi lazım. Gönüllü kurum ve kuruluşlarımız bize çok büyük destek veriyorlar. Başta Kızılay'ımız, Yeşilay'ımız, bütün STK'larımız bize bu çalışmalarda destek veriyor. Ama kamu kurum ve kuruluşlarımızın bu kurulda görevlendirmiş olduğu personelin de bir gönüllü gibi duyarlı ve bu konuda bilgili ve uzman olması lazım. Görevlendirmelerde buna dikkat etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün koordinasyonunda valiliğe bağlı tüm kurum ve kuruluşların iş birliği içerisinde çalışacağını ifade eden Tavlı, "İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün koordinasyonunda valiliğimize bağlı tüm kurum ve kuruluşlarımızın sergileyeceği iş birliği için şimdiden teşekkürlerimi ifade ediyorum. Ama yaptığımız bütün çalışmalarda başta Garnizon Komutanlığımız, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, ilçe belediye başkanlıklarımız, tüm kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerimizin çok kıymetli gönüllüleri bizleri desteklemişlerdir ve tüm afet çalışmalarında Samsun'da hemşehrilerimizin yanında 7/24 saat özellikle görev yapmışlardır" değerlendirmesinde bulundu.

Havza'da yaşanan sel ve taşkına da değinen Tavlı, "En son örneği de Havza'da yaşanan sel ve taşkında, bir hafta içerisinde vatandaşımızın bütün zararlarını azaltıcı çalışmaları yapmışlardır. Bayram öncesinde, önceki çalışmalarda olduğu gibi yine hep birlikte iş birliği içerisinde Havza'daki sel ve taşkını en az zararla atlatacak şekilde çalışmalarını yürütmüşlerdir. Sonrasında da bütün kurum ve kuruluşlarımız yine Havzalı vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin yanında olmuşlardır. Olmaya devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Samsun Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Hakan Aksu tarafından sel ve taşkın, OMÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Gökhan Demir tarafından heyelan, Doç. Dr. Mehmet Fatih Yılmaz tarafından deprem, Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya tarafından ise yangın konularında afet risk sunumları gerçekleştirildi.