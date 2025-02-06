Samsun'un Nüfusu Artış Gösterdi - Son Dakika
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Samsun'un Nüfusu Artış Gösterdi

Samsun\'un Nüfusu Artış Gösterdi

Samsun'un nüfusu 2023'te 4 bin 830 kişi artarak 1 milyon 382 bin 376 oldu.

06.02.2025 11:57
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'un nüfusu 2023 yılına göre 4 bin 830 kişi artarak 1 milyon 382 bin 376 oldu.

TÜİK, 2024 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu.

Samsun'un nüfusu ise 2023 yılına göre 4 bin 830 kişi artarak 1 milyon 382 bin 376'ya çıktı. Yıllık nüfus artış hızı Türkiye ortalaması binde 3,4, Samsun'da binde 3,5 oldu.

Yabancı nüfus azaldı

Verilere göre Samsun'da geçen yıl ikamet eden yabancı uyruklu kişi sayısı 20 bin 599'du. 2024 sonu itibarıyla Samsun'daki yabancı uyruklu kişi sayısı 2 bin 904 kişi azalarak 17 bin 695 kişiye düştü.

Türkiye'nin en yaşlı ili Sinop

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 43,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olduğu görüldü. Sinop'u, 42,9 ile Giresun ve Kastamonu izledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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