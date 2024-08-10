Samsun'un Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik Emekli Oldu - Son Dakika
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Samsun'un Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik Emekli Oldu

Samsun\'un Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik Emekli Oldu

Samsun'un Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik'in emekli olmasından dolayı veda yemeği düzenlendi. Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül ve diğer kurum ve kuruluş temsilcileri de yemeğe katıldı. Emekliye ayrılan Çelik, görev süresi boyunca yapılan çalışmalara teşekkür etti.

10.08.2024 10:19  Güncelleme: 10:20
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Samsun'un Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik'in emekli olmasından dolayı veda yemeği düzenlendi.

Vezirköprü Tarihi Taşhan Restoran'da verilen veda yemeğine Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Özdemir, Jandarma Komutanı V. J. Üsteğmen Mustafa Çavuş, İlçe Müftüsü Naci Çetinkaya, kurum ve kuruluşların daire amirleri ile emniyet müdürlüğü personelleri katıldı.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, "Emniyet müdürümüz ile 9 ay gibi kısa bir süre çalışma imkanımız oldu. Çalışkan, başarılı müdürümüze emeklilik yaşamında sağlık, huzur ve başarı diliyorum. Bu gece veda değil vefa gecesidir" dedi.

Emekliye ayrılan Emniyet Müdürü Ahmet Çelik ise "Vezirköprü'de görev yaptığım bir yıl içinde personelimizle birlikte ilçemizin huzurunu sağlamak amacıyla, polisimiz, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla uyum içinde güzel bir çalışma süreci geçirdim. Bu süreçte yardımlarını esirgemeyen amirlerimize, kurum müdürlerine, muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül emekliye ayrılan Emniyet Müdürü Ahmet Çelik'e plaket ve semaver verdiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'un Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik Emekli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'un Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik Emekli Oldu - Son Dakika
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