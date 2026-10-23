Samsun Valiliği 15 çevre projesini tanıttı, 14 ton atık ilaç toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun Valiliği 15 çevre projesini tanıttı, 14 ton atık ilaç toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarca hayata geçirilen 15 çevre projesine ilişkin bilgilendirme yaptı. Mayıs'ta başlayan atık ilaç projesiyle 14 ton atık ilaç toplandı.

SAMSUN Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu'ndan alınan 'çevre' temalı kararlar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarca hayata geçirilen 15 Çevre Projesi'ne ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Samsun Valiliği, 2025 yılında İl Mahalli Çevre Kurulu'ndan alınan 'çevre' temalı kararlar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarca hayata geçirilen 15 Çevre Projesi'ne ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetilmesi Projesi kapsamında kurulan tesiste 2025 yılında 1400 adet 77 farklı türden, 2026 yılında 53 farklı türde 486 adet elektronik atık depolandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Atık Motor Yağlarının Toplanması Projesi kapsamında 2025 yılında 146, 2026 yılında 87 Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi (MOYDEN) verildi. 2025 yılı motor yağı miktarının ise 627 ton 837 kilogram olduğu öğrenildi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri de Deniz Kirliliği Önleme Projeleri kapsamında kent genelinde 282 bin 840 öğrenciye sıfır atık yönetimi kapsamında atık kutularına atılması, deniz çevresi ve plajlara çöp atmamanın önemine ilişkin bilgilendirme çalışması yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Evsel Atık İlaçların Toplanması Projesi kapsamında 2025 yılında 482 seans eğitim ve farkındalık çalışması yapıldı, 31 bin 736 kişiye ise eğitim verildi. Mayıs ayında hayata geçirilen 'Atık ilaç çöp değildir' projesiyle 3 tonu vatandaşlardan 11 tonu da eczanelerden olmak üzere toplam 14 ton atık ilaç toplandı.

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Projesi kapsamında, 2026 yılında 3 milyon 120 ton atık toplandı. İmar Kirliliği Önleme Projesi kapsamında 1466 metruk bina tespiti yapıldı, bunlardan 1128'i yıkılırken, 190 bina korunaklı hale getirildi. Yıkılan ve korunaklı hale getirilen yapı oranı yüzde 90'a ulaştığı ifade edildi.

Okullarda öğrencilere verilen ancak artık kullanılamaz hale gelen kitap ve defterlerin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Kitap ve Defter Atıklarının Yönetimi Projesi kapsamında 816 ton kitap ve defter toplandı.

Mesire yerleri ve ormanlarda toplama altyapısının oluşturulması ve geri kazanılabilir atıkların bu alanlarda çevreye zarar vermeden toplanması amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Mesire Yerleri ve Orman Alanlarının Kirliliği Projesi kapsamında 12 bin 500 faydalanıcıya ulaşılarak çevrenin temiz tutulması ve ormanlara çöp atılmaması konusunda bilgilendirmeler yapılırken, 5 bin kişi tarafından yaklaşık 10 ton atık toplandı. Samsun Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi kapsamında 450 sanayi kuruluşunda çevre denetimi gerçekleştirildi, Egzoz Gazı Emisyonu Denetim Sistemi (EGEDES) ile son 2 yıl içerisinde 2 bin 218 aracın denetimi gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA
Samsun ValiliğiBelediyeGüncelYerelÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsminin kurbanı olmuş Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
Adana’da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Adana'da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Antalya’dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü Antalya'dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü
Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar Kesenin ağzını açtı Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı
Zonguldak’ta maden ocağında patlama 3 ölü, 5 yaralı Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 ölü, 5 yaralı
13:56
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu Şimdi milyonlar konuşuyor
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu! Şimdi milyonlar konuşuyor
13:45
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
13:06
Aydın’da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
Aydın'da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
12:58
Operasyon sırasında ortalık karıştı Özel Harekat polisini zor tuttular
Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
11:58
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro’ya talimat
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro'ya talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 14:05:07. #.0.3#
SON DAKİKA: Samsun Valiliği 15 çevre projesini tanıttı, 14 ton atık ilaç toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei