Samsun Valiliği 15 çevre projesini tanıttı, 14 ton atık ilaç toplandı

SAMSUN Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu'ndan alınan 'çevre' temalı kararlar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarca hayata geçirilen 15 Çevre Projesi'ne ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Samsun Valiliği, 2025 yılında İl Mahalli Çevre Kurulu'ndan alınan 'çevre' temalı kararlar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarca hayata geçirilen 15 Çevre Projesi'ne ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetilmesi Projesi kapsamında kurulan tesiste 2025 yılında 1400 adet 77 farklı türden, 2026 yılında 53 farklı türde 486 adet elektronik atık depolandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Atık Motor Yağlarının Toplanması Projesi kapsamında 2025 yılında 146, 2026 yılında 87 Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi (MOYDEN) verildi. 2025 yılı motor yağı miktarının ise 627 ton 837 kilogram olduğu öğrenildi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri de Deniz Kirliliği Önleme Projeleri kapsamında kent genelinde 282 bin 840 öğrenciye sıfır atık yönetimi kapsamında atık kutularına atılması, deniz çevresi ve plajlara çöp atmamanın önemine ilişkin bilgilendirme çalışması yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Evsel Atık İlaçların Toplanması Projesi kapsamında 2025 yılında 482 seans eğitim ve farkındalık çalışması yapıldı, 31 bin 736 kişiye ise eğitim verildi. Mayıs ayında hayata geçirilen 'Atık ilaç çöp değildir' projesiyle 3 tonu vatandaşlardan 11 tonu da eczanelerden olmak üzere toplam 14 ton atık ilaç toplandı.

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Projesi kapsamında, 2026 yılında 3 milyon 120 ton atık toplandı. İmar Kirliliği Önleme Projesi kapsamında 1466 metruk bina tespiti yapıldı, bunlardan 1128'i yıkılırken, 190 bina korunaklı hale getirildi. Yıkılan ve korunaklı hale getirilen yapı oranı yüzde 90'a ulaştığı ifade edildi.

Okullarda öğrencilere verilen ancak artık kullanılamaz hale gelen kitap ve defterlerin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Kitap ve Defter Atıklarının Yönetimi Projesi kapsamında 816 ton kitap ve defter toplandı.

Mesire yerleri ve ormanlarda toplama altyapısının oluşturulması ve geri kazanılabilir atıkların bu alanlarda çevreye zarar vermeden toplanması amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Mesire Yerleri ve Orman Alanlarının Kirliliği Projesi kapsamında 12 bin 500 faydalanıcıya ulaşılarak çevrenin temiz tutulması ve ormanlara çöp atılmaması konusunda bilgilendirmeler yapılırken, 5 bin kişi tarafından yaklaşık 10 ton atık toplandı. Samsun Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi kapsamında 450 sanayi kuruluşunda çevre denetimi gerçekleştirildi, Egzoz Gazı Emisyonu Denetim Sistemi (EGEDES) ile son 2 yıl içerisinde 2 bin 218 aracın denetimi gerçekleştirildi.