Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bağımlılıkla Mücadele İçin Tedbirler Alacaklarını Açıkladı

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Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Gençlerimizi önleyici tedbirlerle koruyarak bağımlılığın hiçbir türüne teslim etmeyeceğiz. Kolluk kuvvetlerimiz gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerinin her an enselerindedir ve onlara göz açtırmamaktadır" dedi.

Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Orhan Tavlı başkanlığında kurul üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü hazırlıkları görüşüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Samsun Yeşilay Şubesi'nin bağımlılıkla mücadele çalışmalarıyla ilgili sunum gerçekleştirildi. Tüm paydaşlar arasındaki etkin iş birliği ve koordinasyonla zehir tacirleriyle tüm alanlarda mücadele, alınan/alınacak tedbirler ile gençlerin ve çocukların korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Vali Tavlı toplantıyla ilgili şunları söyledi: "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı uyuşturucu başta olmak üzere tüm bağımlılıklardan korumak için Valiliğimizin koordinesinde ilgili kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın uyumlu ve koordineli çalışmaları aralıksız devam etmektedir. İçişleri Bakanlığımızca faaliyete geçirilen (NARVAS) Narkotik Vaka Analiz Sistemi projesi ilimizde de uyuşturucuyla mücadele kapsamında zehir tacirlerine yönelik etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Vatandaşlarımızın uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 112 Acil Çağrı Merkezimize ilettiği tüm hususlar bu sisteme işlenmekte ve bu verilere dayalı olarak güvenlik güçlerimiz tarafından da sahadaki denetim ve uygulamalar artırılmaktadır. Narkonokta, Narkorehber, En İyi Narkotik Polisi: Anne ve Narko- Gençlik Projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı birimlerimiz tarafından kamu ve özel sektör çalışanları, öğrenciler, kadınlar ve sivil toplum kuruluşu üyeleri başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerine bilgilendirme faaliyetleri de aralıksız devam etmektedir. Kolluk kuvvetlerimiz gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerinin her an enselerindedir ve onlara göz açtırmamaktadır. Bunların yanı sıra bağımlı bireylere, bağımlılık riski taşıyanlara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik/sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için mücadele eden Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) faaliyetleri de bağımlılıkla mücadelemize önemli katkılar sağlamaktadır. Grafik tasarım, gastronomi, spor ve sağlıklı yaşam, bitki, resim ve el sanatları atölyeleriyle danışanlarının mesleki yeterliliklerini geliştirmekte, toplumla sosyal uyumlarını sağlayarak onları üreten konuma getirmeye gayret göstermektedir. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz de uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef gruplarını bilgilendirme ve bilinçlendirme, uyuşturucu madde kullananların ve yakınlarının danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon birimlerine erişimlerini kolaylaştırma, kullanıcıların tedavi ve rehabilitasyonlarını yaparak sosyal uyum mekanizmalarıyla yeniden topluma faydalı bir birey haline gelmelerini sağlama noktasında yürüttüğü çalışmalarla bağımlılıkla mücadelemize destek olmaktadır. Toplumumuzun tamamını ilgilendiren bu önemli konuda mücadelemize tavizsiz bir şekilde devam edecek, Türkiye Yüzyılı'nın en büyük hazinesi ve teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizi önleyici tedbirlerle koruyarak bağımlılığın hiçbir türüne teslim etmeyeceğiz." - SAMSUN