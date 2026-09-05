Samsun ve Aydın Müftüleri Görev Yerlerini Değiştirdi

SAMSUN (İHA) – Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır Aydın'a atandı, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş ise Samsun'a atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve 2026/279 nolu kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev değişiklikleri yaşandı. Bu kararla birlikte Bilecik, Karabük, Kocaeli, Nevşehir, Zonguldak ve Konya il müftüleri görevden alındı. Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın ise görev yeri değişti.

Bugün yayımlanan 33 bin 361 sayılı Resmi Gazete'deki karara göre Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır Aydın'a, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş ise Samsun'a atandı. Aslen Samsun Çarşambalı olan Seyfullah Çakır, 8 Mayıs 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Samsun İl Müftülüğü görevine atanmıştı. 17 Mart 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Aydın İl Müftülüğü görevine atanan Giresun Tirebolulu Hasan Güneş ise bundan sonraki görevine Samsun İl Müftüsü olarak devam edecek.

Samsun İl Müftülüğü'ne atanan Hasan Güneş'in özgeçmişi

Samsun İl Müftülüğü görevine atanan Hasan Güneş, 1984 yılında Giresun Bölge Yatılı Hafızlık Kur'an Kursunda hafızlığını tamamladı. İmam-Hatip Lisesinin orta kısmını Görele'de, lise kısmını Espiye'de bitirdi. 1993 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başladı ve 1998 yılında mezun oldu. 1991-2000 yılları arasında farklı yerlerde imam hatip olarak görev yaptı. 1999 yılında vatani görevini tamamladı. 2000 yılında Erzurum Mehmet Nuri Yılmaz Eğitim Merkezine kursiyer olarak başladı ve 2003 yılında mezun oldu. 2003-2004 yıllarında Artvin'in Hopa ilçesinde vaiz olarak çalıştı. 2004 yılında Erzurum'un Pazaryolu ilçesine müftü olarak atandı. 2006'da Trabzon'un Hayrat ilçesine müftü olarak atandı. 2011'de Trabzon İl Müftü Yardımcılığına atandı. 2015'te Karabük'ün Safranbolu İlçe Müftülüğüne atandı. 14 Mayıs 2018 tarihinde başladığı Artvin İl Müftülüğü görevini yürütürken, 17 Mart 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Aydın İl Müftülüğü görevine atanan Güneş, Samsun İl Müftüsü olarak görev yapacak.