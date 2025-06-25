Samsun Zabıta Ekipleri Araç Filolarını Güçlendiriyor - Son Dakika
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Samsun Zabıta Ekipleri Araç Filolarını Güçlendiriyor

Samsun Zabıta Ekipleri Araç Filolarını Güçlendiriyor
25.06.2025 15:12  Güncelleme: 15:17
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Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, denetim gücünü artırmak amacıyla 4 adet UTV ve 10 adet elektrikli bisiklet alarak sahadaki kontrol kapasitelerini güçlendiriyor. Bu yeni araçlar, zorlu arazilerde ve sahil bölgelerinde daha etkin denetim yapmalarına olanak tanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, modern ve etkin denetim anlayışı çerçevesinde araç filosunu güçlendirerek sahadaki kontrol kapasitesini artırıyor. Bu kapsamda envantere katılan 4 adet UTV ve 10 adet elektrikli bisiklet, zabıta ekiplerinin ulaşım ve denetim kabiliyetine önemli katkılar sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bünyesine kazandırdığı 4 adet UTV, 10 adet elektrikli bisiklet ile şehirdeki denetim gücünü artırıyor. Zorlu arazi koşullarına uyumlu olarak tasarlanan 3 adet iki kişilik ve 1 adet dört kişilik UTV aracı, şehir trafiğine takılmadan kıyı şeridi, yeşil alanlar ve kumsallarda rahatlıkla görev yapabiliyor. Bu araçlar sayesinde Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Mavi Bayraklı Plajlarda, kumsal alanlarda, Doğu Park ve Batı Park gibi yoğun yeşil alanlarda gerçekleştirilen denetimler kesintisiz bir şekilde sürdürülebiliyor. Ayrıca, çadır-karavan alanları ile seyyar satıcılara yönelik kontroller de bu araçlarla daha hızlı ve etkili şekilde gerçekleştiriliyor.

Hızlı ve etkili müdahale

Zabıta ekiplerinin sahil şeridindeki denetim gücünü artırmak amacıyla temin edilen 10 adet elektrikli bisiklet Atakum Adnan Menderes Bulvarı, Doğu Park ve Batı Park'ta aktif olarak hizmet veriyor. Çevre dostu bu araçlar, ekiplerin sahil bölgesindeki şikayetlere daha hızlı ve etkin müdahale etmesini sağlarken bisiklet yollarındaki kontrol ve düzenlemelerde de büyük kolaylık sunuyor. Elektrikli bisikletler sayesinde ekipler, trafiğe takılmadan hareket edebiliyor ve vatandaşlardan gelen taleplere anında yanıt verebiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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