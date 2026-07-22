Samsun'da siren testi Perşembe günü - Son Dakika
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Samsun'da siren testi Perşembe günü

Samsun\'da siren testi Perşembe günü
22.07.2026 23:52  Güncelleme: 23:53
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Samsun Valiliği AFAD, il genelinde kurulan İkaz ve Alarm Sistemi'nin test yayınını 23 Temmuz Perşembe saat 14.30'da yapacak. Vatandaşların endişelenmemesi istendi.

Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, il genelinde kurulumu tamamlanan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) için siren testi yapılacağını duyurdu. Vatandaşların duyulacak ses ve anonslar karşısında endişeye kapılmamaları istendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu'nun 24'üncü maddesine istinaden AFAD Başkanlığı koordinesinde yürütülen "İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi" kapsamında ildeki çalışmaların tamamlandığı bildirildi. AFAD ve ASELSAN iş birliğiyle hayata geçirilen yerli ve milli projenin test yayınına ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

TEST TARİHİ BELLİ: 30 SANİYE SÜRECEK 

Açıklamaya göre il genelindeki siren sisteminin testi, 23 Temmuz Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Test sırasında sirenlerden şu anons yapılacak: "Dikkat dikkat! İlimizde kurulan İkaz ve Alarm Sistemi'nin test yayınıdır. Lütfen panik yapmayınız!" 

Ardından ise 30 saniye süreli dalgalı siren sesi ile birlikte kırmızı alarm çalacak.

"ENDİŞEYE KAPILMAYIN" 

Yapılan duyuruda, yüksek sesle gerçekleştirilecek test süresince kurum, kuruluş ve vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermeleri ve duyulacak test yayınları nedeniyle herhangi bir endişe veya paniğe kapılmamaları önemle rica edildi. 

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da siren testi Perşembe günü - Son Dakika

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