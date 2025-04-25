Samsunlu Öğrenci Ezan Yarışmasında Dördüncü Oldu

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" Türkiye finalinde, Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Esat Kengil, Türkiye dördüncüsü oldu.

Mardin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye genelinden başarılı öğrenciler katıldı. Samsun'u temsilen yarışan Ahmet Esat Kengil, gösterdiği performansla Türkiye dördüncülüğünü elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Okul Müdürü Ömer Soylu yarışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Başta öğrencimiz olmak üzere, danışman öğretmenimiz Kerim Dündar'ı, ailesini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz" dedi. - SAMSUN