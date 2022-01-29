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Samsunlular tiridine bandı - Son Dakika

Samsunlular tiridine bandı

29.01.2022 22:39

Samsun'da düzenlenen "Kaz Tirit Gecesi" yoğun katılımla gerçekleşti.

Samsun'da düzenlenen "Kaz Tirit Gecesi" yoğun katılımla gerçekleşti.

Kavak Dernekler Federasyonu (KADEF) tarafından bir düğün salonunda "Kaz Tirit Gecesi" düzenlendi. Gecenin açılış konuşmasını yapan KADEF Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Erişgin, "Kaz tiridinin asıl amacı bu birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesidir. Bu yemek yalnız yenmez. Akrabalarla, dostlarla yenilir. Dostluk ve birliğimizin baki kalması için biz de her sene geleneksel hale getirdiğimiz Kaz Tirit Gecesi'nde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

"Kavak'a göç başladı"

Ardından kürsüye gelen Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Kavak'ımızın 85 mahallesi var. 85 tane de derneği var. Bu 85 derneğin 65 tanesi KADEF'e bağlıdır. Hepsi de Samsun'da oturuyor. Sonuç itibarıyla ilçemize beraber hizmet ediyoruz. Türkiye'de bunun başka örneği yoktur. 1980'lerde nüfusu 40 bin civarında olan Kavak, zaman içerisinde Samsun'a göç veriyor. Bugün Samsun'da 120 bin hemşehrimiz yaşıyor. Son yıllarda özellikle Organize Sanayi Bölgemizde çok güçlü atılımlar ve yeni fabrikaların açılmasıyla tekrar dönüşüm ve Kavak'a göç başladı" diye konuştu.

"Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var"

Akabinde konuşmasını gerçekleştiren İlkadım Belediye Başkan Necattin Demirtaş da birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "KADEF'in düzenlemiş olduğu bu güzel etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun inşallah" şeklinde konuştu.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "İbrahim Başkan dedi ki, 'Kavak'ın güçlü bir geleneği var, güçlü bir dayanışması var.' Kavak'ın bir geleneği daha var. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği Kurtuluş Yolu Kavak'tan geçiyor" ifadelerini kullandı.

Son olarak konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "Güzel bir organizasyon. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Müthiş bir kalabalık var. Bu tür organizasyonlar bizi biz yapan değerleri geliştirmeye, yeni nesillere aktarmaya çok önemli bir vesiledir. Kışın yoğun bir safhasında daha 3 gün önce hafta başında yoğun bir kar yağışı aldık. Şu anda birkaç kırsal mahallenin dışında bir sıkıntı kalmadı" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların sonunda, salonu tıklım tıklım dolduran konuklara tirit ikramı yapıldı. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. Tirit gecesine İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Samsun milletvekilleri Neslihan Hancıoğlu, Kemal Zeybek, kamu kurumlarının temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Samsunlular tiridine bandı
Samsunlular tiridine bandı
Samsunlular tiridine bandı
Samsunlular tiridine bandı
Samsunlular tiridine bandı
Samsunlular tiridine bandı
Samsunlular tiridine bandı
Samsunlular tiridine bandı
Samsunlular tiridine bandı
Samsunlular tiridine bandı

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Samsun, Bayram, Düğün, GÖÇ, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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