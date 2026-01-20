Samsunspor, Türk futbolunun unutulmayan acısını 37. yılında andı - Son Dakika
Samsunspor, Türk futbolunun unutulmayan acısını 37. yılında andı

Samsunspor, Türk futbolunun unutulmayan acısını 37. yılında andı
20.01.2026 11:41  Güncelleme: 11:47
Samsunspor Kulübü, 20 Ocak 1989'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden teknik direktör ve futbolcuları düzenlediği törenle andı. Başkanvekili Veysel Bilen, 'Unutmadık, unutturmayacağız' mesajını verdi.

Samsunspor Kulübü, 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken Havza ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden teknik direktör, futbolcular ve şoförünü törenle andı. Kırmızı-beyazlı camia, kaybettiklerini dualarla yad ederken, "Unutmadık, unutturmayacağız" mesajı verdi.

Türk futbolunun en acı günlerinden birisi olarak tarihe geçen, 20 Ocak 1989 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmiş, takım kaptanı Emin Kar ise yaralanarak sakat kalmıştı. Kazanın 37. yıl dönümünde Asri Mezarlık'ta tören düzenlendi. Teknik Direktör Nuri Asan'ın kabri başında yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ile başladı. Ardından Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptı.

Türk futbolunun en acı günlerinden biri olan kazanın hala ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Veysel Bilen, "Bugün her yıl tazelenen acılarımızla, 37 yıl evvel kaybettiğimiz canları bir kez daha anmak için bir arada bulunuyoruz. Taze, sanki bugün olmuş gibi acılarını yüreğimizde hissettiğimiz bu çok kıymetli canlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Onları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Onların bıraktığı mirasla, şanlı bayrağımızdan aldığımız renklerle ve de Atatürklü armamızla sahada verdiğimiz onurlu mücadelemizle her geçen gün teslim aldığımız bu bayrağı daha yukarıya taşımanın azmi ve kararlılığı içinde olacağız. 37 yıl evvel kaybettiğimiz bu canlarımızın sadece Samsun'umuzu değil, tüm futbolseverleri ve ülkemizin bütün insanlarını derinden üzmüştür. Acılarını her 20 Ocak'ta yenilemekle birlikte en önemli olay, onların bize bıraktığı mirasa sahip çıkmak olacaktır. Biz de bugün burada her yıl olduğu gibi kabirlerinin başında bu sözü veriyoruz ki bize bırakılan bu emanet gerçekten ilelebet yaşayacak ve yaşatılacaktır. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine, yakınlarına ve Samsunspor sevdalılarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Tören, duaların okunması ve çelenk bırakılmasının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda devam etti. Mete Adanır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Muzaffer Badalıoğlu Zonguldak'ta, Zoran Tomiç de Sırbistan'daki kabirleri başında anıldı.

Anma törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, Samsunspor İcra Kurulu Üyelerinin yanı sıra eski futbolcular, altyapı oyuncuları ve taraftarlar katıldı.

Anma programları, gün boyunca çeşitli etkinlikler ile devam edecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

