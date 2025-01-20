Samsunspor\'dan Kan Bağışına Teşvik

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Türk Kızılay ve Samsunspor tarafından organize edilen kan bağışı kampanyası kapsamında kan veren herkese Süper Lig maç bileti, Samsunspor atkısı, bardak ve çeşitli ürünler hediye ediliyor.

Samsunspor'un otobüs kazasının üzerinden 36 yıl geçti. Türk Kızılay ve Samsunspor, kazanın anısına yıllardır "Bu Kan Sizi Unutur Mu" temasıyla kan bağışı kampanyası düzenliyor. Bu seneki kampanya kapsamında da kan bağışında bulunan herkese Samsunspor atkısı, bardak ve 24 Ocak Cuma günü oynanacak Samsunspor- Gaziantep FK maçına bilet hediye ediliyor.

"Kan verene maç bileti ve atkı hediye ediliyor"

Kampanya hakkında bilgi veren Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban, "20 Ocak bizim için çok önemli bir gün. Bundan 36 yıl önce Samsunspor büyük bir trafik kazası yaşadı. Samsunspor ile birlikte kan bağışı kampanyası başlattık. Bugün başladığımız kampanya ay sonuna kadar devam edecek. Tüm taraftarlarımızı kan bağışlamaya davet ediyoruz. Samsunspor Kulübü de bağış kapsamında destek olma adına atkı ve maç bileti veriyor. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır diliyorum. Samsunspor'un Kızılay'a desteğinden dolayı mutluyuz. Herkesi kan vermeye bekliyoruz" dedi.

Samsunspor'lu taraftarlar da her yıl 20 Ocak anısına kan vererek trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcular, teknik direktör ve kulüp personelini andıklarını dile getirdiler.

Kan bağışı kampanyası Cumhuriyet Meydanı'ndaki Türk Kızılay Kan Bağış İstasyonu'nda 31 Ocak akşamı mesai bitimine kadar devam edecek. - SAMSUN