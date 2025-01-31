Samsunsporlu Futbolculardan Çocuklara Jest - Son Dakika
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Samsunsporlu Futbolculardan Çocuklara Jest

Samsunsporlu Futbolculardan Çocuklara Jest

Samsunsporlu futbolcular, Kur'an kursunu tamamlayan 30 çocuğa imzalı forma hediye etti.

31.01.2025 15:22
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Samsunsporlu futbolcular, Kur'an kursunu başarıyla tamamlayan çocuklara hediye edilen Samsunspor formalarını imzaladı.

İlkadım ilçesinde bulunan Bahçelievler Cami Derneği tarafından sömestir tatilinde Kur'an kursuna katılan ve başarılı olan 30 çocuğa lisanslı Samsunspor forması hediye edildi. Dernek Başkanı Namık Toroman tarafından formalarını alan çocukların mutluluğu, aynı camiye cuma namazı kılmaya giden Samsunspor futbolcuların gelmesiyle ikiye katlandı.

Futbolculardan takım kaptanı Zeki Yavru, Soner Aydoğdu, Ercan Kara, Soner Gönül, Celil Yüksel, Yunus Emre Çift ve Muhammet Ali Özbaskıcı, Kur'an kursunu başarı ile bitiren kız ve erkek çocuklarının formalarını imzaladı. Dernek Başkanı Toroman, ara tatil boyunca çocukların çok istekli bir şekilde Kur'an öğrendiğini, bu nedenle çocukları ödüllendirmek için Samsunspor forması hediye ettiklerini, Samsunspor futbolcularının da kendilerine destek vererek çocukları mutlu ettiği için minnettar olduklarını söyledi.

Çocuklar ve cemaat namaz sonrası futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirip, Başakşehir FK maçı için başarı dileklerini ilettiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsunsporlu Futbolculardan Çocuklara Jest - Son Dakika

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