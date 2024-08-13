Sanal Oyunların Tehlikesi: Aileleri Uyarıyoruz

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Bağcılar Belediyesi'nde görevli Klinik Psikolog Şengül Yarımoğlu Çakıcı, sanal alemdeki şiddet içerikli oyunların saçtığı tehlike konusunda aileleri uyardı.

Bağcılar Belediyesi'nde görevli Klinik Psikolog Şengül Yarımoğlu Çakıcı, sanal alemdeki şiddet içerikli oyunların saçtığı tehlike konusunda aileleri uyardı. Özellikle çocukların gerçek dünya ile bağlarını koparıp kendini oyundaki karaktere büründüğüne dikkat çeken Çakıcı, "Teknoloji çağındayız onları tamamen bilgisayardan uzaklaştırmak olmaz ama kullanım sınırlandırması getirmeli ve kontrol etmeliyiz" dedi.

Eskişehir'de oynadığı savaş oyununun etkisi altına giren 18 yaşındaki bir genç, dün balta ve bıçak ile bölgedeki bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara saldırdı. Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Son bir yıl içinde yurdun farklı bölgelerinde benzeri olaylar görülmüştü.

"Oyundaki karaktere bürünüyor"

Yaşanan bu son dramatik olay, sanal alemde çocukları bekleyen sinsi tehlikeyi de gözler örüne serdi. Teknoloji bağımlılığının özellikle çocuk ve gençleri sanal dünyaya hapsedip, gerçek dünyadan uzaklaştırdığını söyleyen uzmanlar, aileleri yaşanabilecek tehlikeler öncesi uyardı. Ekran karşısında çok zaman geçiren çocukların bir süre sonra gerçekle sanalı ayırt edemediğini belirten Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde görevli Klinik Psikolog Şengül Yarımoğlu Çakıcı, "Kullanıcılar, bu oyunlarla aileyle ve çevresiyle ilişkilerini kesiyor. Kendini o dünyaya kaptırıyor ve oyundaki karakterin yerine koyuyor. O karaktere bürünüyor. Asıl büyük tehlike de bundan sonra başlıyor. Şiddete meylettirtici oyunlar, şiddetin de kapısını açmış oluyor" dedi.

Kullanım sınırlandırması getirmeliyiz

Ailelerin çocuklarına gereken zamanı ayırmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Çakıcı, ebeveynlere şu uyarılarda bulundu, "İnternet ile birlikte bilgisayar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Teknoloji çağındayız onları tamamen bilgisayardan uzaklaştırmak olmaz ama kullanım sınırlandırması getirmeli ve neler yaptıklarını kontrol etmeliyiz. Çok küçük çocuklar için de filtreleme yapmalıyız. Ayrıca çocukların ilgisini ve yeteneğini keşfedip onları spora, müziğe, sanata yönlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çakıcı, bilgisayar başında fazla zaman geçiren çocuklarda dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü ve otistik yapılanma gibi sıkıntıların da yaşanabileceğine dikkat çekti. - İSTANBUL