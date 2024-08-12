Sanat, görev aşkıyla buluşuyor - Son Dakika
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Yerel

Sanat, görev aşkıyla buluşuyor

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Yasin Enes Mumcu, görevini sürdürürken resim yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Mumcu'nun yaptığı çalışma sosyal medyada ilgi görüyor.

12.08.2024 19:38
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Sanat, görev aşkıyla buluşuyor

Jandarma uzman çavuşun resim yeteneği

ORDU - Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Yasin Enes Mumcu görevini sürdürürken, resim yeteneğiyle de dikkat çekiyor.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Yasin Enes Mumcu, bir yandan görevini icra ediyor, bir yandan da resim ve heykeltıraş sanatı ile ilgileniyor. Mumcu'nun son olarak bir duvara yaptığı ve Türk bayrağı rengine boyanmış Türkiye haritası, sosyal medyada ilgi gördü. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarında, Uzman Çavuş Mumcu'nun yaptığı çalışmanın videosu 'sanat, görev aşkıyla buluşuyor' notuyla paylaşıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Yasin Enes Mumcu, kutsal görevini icra ederken resim ve heykeltıraş sanatındaki yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Jandarmamız, her alanda vatanına hizmet etmeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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