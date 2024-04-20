Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2023 LGS\'de 500 tam puan alan öğrencilerle kahvaltı programında buluştu

İstanbul Valiliği tarafından Türkiye Yüzyılı programı kapsamında 2023 yılında LGS sınavında 500 tam puan alan öğrencilerle kahvaltı programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bizim sizin aklınıza, fikrinize heyecanınıza ihtiyacımız var" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile İstanbul Valisi Davut Gül, 2023 LGS'de 500 tam puan alan liseli gençlerle kahvaltı programında bir araya geldi. Kahvaltı programına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Kösen Ayan, Öğrenciler, öğretmenler ve ilçe kaymakamları katıldı.
Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Biliyorum ki her birinizin çok farklı hayalleri var. Az önce tek tek masalarınızı gezdim, sizlerle tanıştım. Her biriniz hayat yolculuğunuzda ya Türkiye'de ya da dünyanın bir köşesinde farklı dönemlerde hem eğitim hem sonrasında çalışma tecrübesi edineceksiniz. Ümit ediyorum ki her birinizin kalbinin baş köşesinde her daim Türkiye olacak. Her biriniz bu güzel ülkenin bu yarışta dünyadaki rakiplerinin önüne geçmesini geçebilmesini heyecanını duyuyor olacak. Aranızda dünyanın farklı ülkelerinde üniversite eğitimi görmeyi hedefleyenler var. Her biriniz hedeflerine de büyük bir saygı duyuyorum ve bu hedefleri neden tasarladığınızı sorduğumda da farklı cevaplar işittim. Ama genel duyduğum cevap bir takım imkanların, imkanların, fırsatların bazı yerlerde bazı alanlarda daha iyi olduğuna dair. İşte biz yarının gençleri için bu tabloyu değiştirmek istiyoruz. Biz istiyoruz ki bu ülke tarih boyunca, tarihin gördüğü en şerefli millet olan Türk milleti dünyada yeniden söz ve iş sahibi olsun" dedi.
"Sporla, sanatla, edebiyatla meşgul olmaktan asla vazgeçmeyin"
Konuşmalarının devam eden Bakan Kacır, "Mutlaka kendinizi çok yönlü olarak geliştirmeye devam edeceğinize yürekten inanıyorum. Elbette kendinize bazı hedefler koymanız kıymetlidir. Nihayetinde hedefi olmayan geminin doğru limana ulaşması mümkün değil. Ama yine de sadece şu ana kadar kuvvetli olduğunuzu fark ettiğiniz çoğunlukla sizin tabirinizle söyleyeyim sayısalla değil mutlaka sosyal alanlarda da kendinizi geliştirme konusunda çabalarınızı eksik etmeyin. Sporla, sanatla, edebiyatla meşgul olmaktan asla vazgeçmeyin. Kitaplarla aranıza iyi tutmaktan asla uzak durmayın. Özellikle kendinizi çok yönlü olarak besleyecek kitaplarla tanışmanızı bir dostunuz olarak tavsiye ediyorum. mutlaka kendinizi çok yönlü olarak yetiştirme çabası içerisinde olmanızı ümit ediyorum" gibi ifadeler kullandı.
" Ümit ediyorum ki gideceğiniz istikamet Türkiye'nin aydınlık yarınları olsun"
Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Yine mutlaka Türkçeyi çok duru adeta bir su gibi kullanan Mustafa Kutlu'yla tanışmanızı ümit ederim. Onun kitaplarıyla özellikle hikayeleri ile tanışmanızı tavsiye ederim. Yine mekana, şehre çok farklı bakan mimar Turgut Cansever'le tanışmanızı tavsiye ederim. Tabii bu saydıklarımın da ötesinde hem Türk edebiyatında hem dünya edebiyatında farklı isimlerle inşallah dolu dolu bir lise dönemi geçirirsiniz. Bugüne kadar elde ettiğiniz başarı elbette hayatınız için çok önemli bir başlangıç ama asıl olan bundan sonra gideceğiniz istikamet. Ümit ediyorum ki gideceğiniz istikamet Türkiye'nin aydınlık yarınları olsun. Bizler her daim sizlerin yanındayız. Bizim sizin aklınıza, fikrinize, heyecanınıza her daim ihtiyacımız var. Türkiye'nin sizin liderliğinize ihtiyacı var. İnşallah Türkiye'de hem hayalini kurduğunuz neresiyse orada en iyi şekilde gerçekleştirmek ve mutlaka bir gün Türkiye'de bulunmanız ve Türkiye için hizmet etmeniz dileğiyle sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum" şeklinde konuştu.
İstanbul Valisi Davut Gül ise "Çocuklarımız eğitim hayatları boyunca devleti hep yanlarında görecekler bizleri hep yanlarında görecekler, onları kardeşlerimiz, evlatlarımız olarak görüyoruz. Akademik başarının yanında mümkünse ayda bir defada kendileri ile bir araya gelmek istiyoruz, devlet büyüklerimizle bir araya getirmek istiyoruz. Bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftamız çocuklarımızın bayramını kutluyorum" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2023 LGS'de 500 tam puan alan öğrencilerle kahvaltı programında buluştu - Son Dakika
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