Sanayici Mehmet Ali Topçuoğlu, dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep'te geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden sanayici Gülsan Holding Onursal Başkanı ve Topçuoğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Topçuoğlu, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden hayırsever iş adamı Mehmet Ali Topçuoğlu için öğle namazını müteakip Gaziantep Asri Mezarlık'ta bulunan Şireci Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Anadolu iş dünyasının öncülerinden birisi olan Mehmet Ali Topçuoğlu'nun cenazesi, Gaziantep Şireci Cami'deki törenin ardından asri mezarlıkta aile mezarlığında gözyaşları arasında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

1937 yılında Kilis'te dünyaya gelen Mehmet Ali Topçuoğlu, sanayi ve ticaretteki başarılarını sosyal sorumluluk projeleri ile taçlandırarak Gaziantep ve Kilis illerine eğitim, sağlık, cami ve sosyal tesis alanında çok sayıda eser kazandırdı. Otomotiv sektörüne 70 yılını veren Topçuoğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Topçuoğlu, sektörün duayenleri arasında yer alıyordu. Otomotiv sektörüne olan sevgisi ve vefasının etkisiyle Gaziantep'e Türkiye'nin ilk otomotiv meslek lisesini yaptıran Mehmet Ali Topçuoğlu, hayır işlerinde de hep öncü oldu.

Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu'nun babası, merhum Naci Topçuoğlu ve Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Topçuoğlu'nun ağabeyi olan merhum Mehmet Ali Topçuoğlu'nun taziyeleri Belkıs Konutları'nda kabul ediliyor.

Cenaze törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, oda, borsa, GAOSB ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanları, yöneticileri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile sanayiciler ve sevenleri katıldı. - GAZİANTEP