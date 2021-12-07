Üye Girişi
Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor - Son Dakika

Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor

07.12.2021 12:54
Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor

Sivas'ta sanayi çarşısının tek kadın ustası olan Metal Tasarım Ustası Zehra Özkaynakçı, tüm zorluklarına rağmen mesleğini başarıyla sürdürüyor.

Sivas'ta sanayi çarşısının tek kadın ustası olan Metal Tasarım Ustası Zehra Özkaynakçı, tüm zorluklarına rağmen mesleğini başarıyla sürdürüyor.

Sivas kent merkezinde bulunan 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde 1 yıldır metal işçiliği yapan bir çocuk annesi 28 yaşındaki Zehra Özkaynakçı, müşterilerini ustalığıyla şaşırtıyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra çeşitli işlere yönelen ama bir türlü yapmak istediği işi bulamayan Özkaynaçı, aradığı işi sanayide buldu. Özkaynakçı şimdi toplumun erkek işi olarak nitelendirdiği ağır metal işlerini kadın eliyle başarıyla yapıyor. Atölyesinde kaynak yapan, demir büken ve çeşitli el işleri yapan Özkaynakçı, çevresindeki kadınlara da ilham olmak istiyor.

"DEMİRDEN ÜRETİM YAPIYOR"

Metal Tasarım Ustası Zehra Özkaynakçı, üretim yaparak daha çok para kazanacağını düşünerek bu işe başladığını belirterek, "Bu işe başlamam bir anda olmadı. 2-3 yıldır ev hayatımda sürekli araştırmalar yaptım. Nasıl bir iş yapabilirim? Nasıl para kazanabilirim diye araştırdım. Araştırmalarımda hangi işte daha fazla kar marjı olduğuna baktım ve üretim yaptığım zaman daha çok kazanacağımı anladım. Sonucunda bu işi yapmaya karar verdim. Şimdi mekanik aksamları olmayan tekerlekli arabalar yapıyorum. Ayrıca artan malzemelerden dekoratif raf yapıyorum. Elimde olan her şeyi değerlendiriyorum. Ağırlıklı olarak demir işi yapıyorum" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNE ÜRÜN GÖNDERİYOR"

Özkaynakçı, sanayide çalışan tek kadın usta olduğunu söyleyerek, "Sanayideki tek kadın ustayım, görenler bazen şaşkınlıkla karşılıyor. Ben zorlanmıyorum çünkü kadın isterse her şeyi başarır. Mesleğimin ilk üç ayı annemin bodrumunda geçti. Bu sırada mesleğin eğitimini aldım. Mesela tornacıda demir bükme aletimi yaptırdım. Kayınbabam kaynakçı olduğu için gerekli eğitimlerin birçoğunu ondan aldım, en büyük destekçimde zaten odur. Bu işi yapabildiğimi gördükten sonra dükkan açmaya karar verdim. Temmuz ayında da faaliyete başladım. Şu anda Türkiye'nin her yerine ürün gönderimi yapmaktayım, amacım yurt dışına açılmak. Makine bekliyorum o geldikten sonra seri üretime geçip yurt dışına da açılacağım inşallah" diye konuştu. Özkaynakçı; ileride Sivas'ta organize sanayide, altında 500-600 tane çalışanı olan, büyük bir fabrikası olan bir kadın olmak istediğini belirtti.

Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor
Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor
Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor
Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor
Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor
Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor
Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor
Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor
Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor
Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor
Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor

Türkiye, Eylül, Metal, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da! 12 anlaşma imzalandı 13:44 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da! 12 anlaşma imzalandı
İspanyol takımı Malaga'ya Cenk yüzünden transfer yasağı geldi 13:34 İspanyol takımı Malaga'ya Cenk yüzünden transfer yasağı geldi Kızlarını istismar ettiği ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! 67,5 yıl hapsi istendi! 13:18 Kızlarını istismar ettiği ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! 67,5 yıl hapsi istendi! Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu 13:05 Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı 12:29 Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Mahallede büyük panik! Eski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı; 1 astsubay yaralı 11:36 Mahallede büyük panik! Eski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı; 1 astsubay yaralı Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü 11:12 Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı 10:49 Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı

Son Dakika Haberleri
13:28 Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü doz koruma oranı belli oldu
13:23 Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı!
13:23 Anlaşma yapıldı! Henry Onyekuru Galatasaray'a dördüncü kez dönüyor
13:23 Sunucu Saba Tümer yeni yaşına yarı çıplak garsonlarla girdi
13:20 ORC sistem değişikliği anketi yaptı! Yüzde 57,8 parlamenter sistem istiyor!
13:18 Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi
13:17 Kızlarını istismar ettiği ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! 67,5 yıl hapsi istendi!
13:10 Ekonomist Demir'in iddiası: Motorin fiyatlarına 70-85 kuruş zam gelecek
13:08 TEAM seçim anketi sosyal medyada gündem oldu! CHP ve İYİ Parti yükseliyor ama AK Parti hala kaybetmiş değil
13:05 Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu
Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan istediği para ortaya çıktı Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan istediği para ortaya çıktı         
13:47
Yardımcı arayan oyuncu Celil Nalçakan'ın iş ilanında istediği kriterler ve maaş dikkat çekti Yardımcı arayan oyuncu Celil Nalçakan'ın iş ilanında istediği kriterler ve maaş dikkat çekti         
13:34
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim masadaki en düşük ve en yüksek rakamları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim masadaki en düşük ve en yüksek rakamları paylaştı         
13:33
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Amanos Dağları'ndan paraşütle atlayıp havada ayak bileğine dövme yaptırdı Amanos Dağları'ndan paraşütle atlayıp havada ayak bileğine dövme yaptırdı         
12:42
Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil         
11:41
Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi         
11:13
Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı         
10:50
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 13:56:25. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement