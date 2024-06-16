Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Kurban Kesim Alanında Vatandaşlarla Bayramlaştı - Son Dakika
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Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Kurban Kesim Alanında Vatandaşlarla Bayramlaştı

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Paşaköy Mahallesi'nde bulunan kurban kesim alanında bayramın ilk günü vatandaşlarla hem bayramlaştı hem de kavurma ve pilav ikramında bulundu.

16.06.2024 13:47
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Sancaktepe'de Başkan Alper Yeğin, Paşaköy Mahallesi'nde bulunan kurban kesim alanında bayramın ilk günü vatandaşlarla hem bayramlaştı hem de kavurma ve pilav ikramında bulundu.

Sancaktepeliler, Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde kurban ibadetini yerine getirmek için Sancaktepe Kurban Kesim Alanı'nda bir araya geldi. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Paşaköy İBB Kurban Kesim alanında bayramın ilk günü vatandaşlarla hem bayramlaştı hem de kavurma, pilav ve tatlı ikramında bulundu.

Paşaköy Mahallesi'nde bulunan kurban kesim alanında acil durumlarda müdahalede bulunmak üzere ambulans ve çok sayıda güvenlik görevlisi hazır bulunduruldu. Sabah saatlerinden itibaren kurban kesim alanına gelen vatandaşlar, randevulu kurban kesim sistemi sayesinde kurban kesimi ibadetlerinde kolaylık yaşadı.

Kurban kesim alanında vatandaşlarla bayramlaşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Büyükşehir Belediyemizle birlikte Sancaktepe, Paşaköy bölgesinde kurban kesim alanımızda vatandaşlarımızın öncelikle hijyenli bir ortamda kurban kesimlerini sağlıyoruz. Şu an işlemler hızlı bir şekilde devam ediyor. Yüzlerce vatandaşımız kurbanlarını kestiler ve ibadetlerimizi yerine getirdik. Belediyemizle beraber Büyükşehir Belediyemmiz, Sancaktepe Belediyemizin ortaklaşa düzenlediği bir lokma var. Lokmamızı paylaşıyoruz vatandaşlarımızla. Allah daha nice güzel bayramlar nasip etsin. Ülkemiz açısından, birliğimiz, beraberliğimiz açısından önemli bir gün. Biz de bunu en iyi şekilde Sancaktepe ilçemizde şu an yaşıyoruz. Sancaktepe ilçemizde iki noktada kurban pazarımız var. Birisi Fatih Mahallesi'ne, diğeri Paşaköy'de. Dediğim gibi Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu süreci organize ettik. Şu an içinde herhangi bir sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde 15 gün önce kurbanların gelmesiyle başlayan süreç inşallah bir beş altı saat sonra tamamlanmış olacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Kurban Kesim Alanında Vatandaşlarla Bayramlaştı - Son Dakika

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