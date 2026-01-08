Sancaktepe Belediye Meclisi\'nde 2026 yılının ilk toplantısı

Sancaktepe Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Ocak ayı toplantıları, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, belediyenin idari, mali ve imar uygulamalarına ilişkin toplam 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının önemli gündem başlıklarından biri, son günlerde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne kiralanmasıyla kamuoyunda tartışmalara konu olan 15 Temmuz Stadı oldu. Belediye Başkanı Alper Yeğin, meclis üyelerinden ve kamuoyundan gelen soruları ayrıntılı şekilde yanıtladı. "Kiralanan tesislerin Sancaktepe halkının kullanımına kapatıldığı" yönündeki iddialara ilişkin Başkan Yeğin, ihale şartnamesinin ve sözleşmenin tüm hukuki ve teknik detaylarının eksiksiz olduğunu vurguladı. Usule aykırı herhangi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Yeğin, ıslak imzalı şartname ve sözleşmeyi meclis üyelerine okuyarak bilgilendirme yaptı.

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne 15 Temmuz Stadı'nı 10 yıllığına kiraladık"

Sözleşmede yer alan maddelere dikkat çeken Başkan Yeğin, tesislerin Sancaktepe halkına kapatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile yapılan 10 yıllık kiralama süresi boyunca, maç günleri haricinde tesislerin her gün sabah ve akşam saatlerinde vatandaşların ücretsiz kullanımına açık olacağını kamuoyuyla paylaştı. İhale sürecinin baştan sona mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünün altını çizen Yeğin, "Kiralama ihalesini ilan ettik, şartnameyi yayınladık ve yapılan ihale sonucunda Türk futbolunun marka değeri olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne 15 Temmuz Stadı'nı 10 yıllığına kiraladık. Beşiktaş'ı Sancaktepe'ye getirerek Sancaktepeli çocuklarımıza önemli bir fırsat sunduk" ifadelerine yer verdi.

Başkan Alper Yeğin, hiçbir Sancaktepelinin malının kimseye peşkeş çekilmediğini vurgulayarak, görevde oldukları 22 ay boyunca ilçenin hemen her mahallesine spor parkları ve halı sahalar kazandırdıklarını belirtti. Başkan Alper Yeğin ayrıca, Türkiye'nin fonksiyonel özellikleriyle en donanımlı tematik parkı olacak 19 Mayıs Gençlik Parkı'nı yakında hizmete açacaklarını ifade ederek, Sancaktepe Belediyesi'nin sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğini söyledi. - İSTANBUL