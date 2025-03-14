Sancaktepe Belediyesi'nden Toplu Açılış Töreni

Sancaktepe Belediyesi'nden toplu açılış

Abdurrahmangazi Mahallesi ve Yenidoğan Mahallesi'nde Koru Park, Sosyal Kafe, Sağlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sancaktepe Çözüm Ofisi için toplu açılış töreni düzenlendi

İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi tarafından Koru Park, Sosyal Kafe, Sağlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sancaktepe Çözüm Ofisi için toplu açılış töreni düzenlendi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Abdurrahmangazi Mahallesi ve Yenidoğan Mahallesi'nde Koru Park, Sosyal Kafe, Sağlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sancaktepe Çözüm Ofisi'nin toplu açılış töreni düzenlendi. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Sancaktepeli vatandaşlar katıldı.

"Bir sürü projeyi halkımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Yakın zamanda açılışı yapılacak projelerden bahseden Başkan Yeğin, "Sancaktepe'de Büyükşehir Belediyemize ait 5 kreşimiz var, 5 yeni kreşimizin daha açılışını yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Kadın Aile Merkezimizin yakın zamanda açılışını gerçekleştirdik. Bir sürü projeyi halkımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Her insana sunulan hizmet, bu ülkeye bu devlete yapılan hizmettir"

İBB Başkanı İmamoğlu ise, "Kötü şartlar ve ortamlardan sıyrılacağız ve birlikte ayağa kalkacağız. Açılışa gelen bu insanlarımızın siyaset değil, hizmeti alkışlamak için bir araya gelişini yürekten alkışlıyorum. İnsanları ayırt etmeden, inancına bakmadan, giyimine kuşamına bakmadan, kökenine bakmadan cennet vatanın her insanı bizim yurttaşımız. Ülkenin her insanına sunulan hizmet, bu ülkeye, bu devlete yapılan hizmettir. Ben onun için bu güzel hizmeti duyar duymaz Alper Başkanımın bu güzel açılışına hizmet ettim" diye konuştu.