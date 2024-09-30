Sancaktepe Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine 12 Bin 500 TL Destek - Son Dakika
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Sancaktepe Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine 12 Bin 500 TL Destek

Sancaktepe Belediyesi\'nden Üniversite Öğrencilerine 12 Bin 500 TL Destek

Sancaktepe Belediyesi, 2024 yılında üniversiteye yerleşen lisans ve ön lisans öğrencilerine 12 bin 500 TL eğitim desteği sağlayacak. Başvuru tarihleri 30 Eylül - 14 Ekim olarak belirlendi.

30.09.2024 13:42  Güncelleme: 13:46
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Sancaktepe Belediyesi, 2024 yılında üniversiteye yerleşen öğrencilerin eğitim giderlerine katkı sunmak amacıyla eğitim desteğinde bulunuyor. Belediye, devlet ve özel üniversitelere yerleşmeye hak kazanan ve ilçede ikamet eden lisans ve ön lisans öğrencilerine 12 bin 500 TL eğitim desteğinde bulunacak.

2024 Yüksek Öğretim Kurumları Sınav (YKS) sınavını kazanan ve Sancaktepe'de ikamet eden 17-22 yaş arası öğrenciler 30 Eylül - 14 Ekim tarihleri arasında, gerekli evrakları ile Sancaktepe Belediyesi hizmet binasına gelerek başvuru yapabilecek. Belirtilen şartları taşıyan tüm lisans ve ön lisans öğrencileri 12 bin 500 TL'lik eğitim desteğinden faydalanabilecek.

"Biz daima yanınızdayız ve destekçiniz olacağız"

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin yaptığı açıklamada, geleceğimizin teminatı gençlerin daima yanında olacaklarını belirterek, "Bu yıl üniversiteye başlayacak Sancaktepeli tüm gençlerimize lisans ve ön lisans farketmeksizin 12 bin 500 TL eğitim desteği vereceğiz. Kayıt için gerekli şartlar internet sitesinde mevcut olup Belediye giriş katında kurulan stantta 30 Eylül 14 Ekim- tarihleri arasında başvurularını yapan ve şartları uygun olan her gencimiz eğitim desteğinden faydalanabilecektir. Kıymetli gençler üniversiteye ilk adımında Sancaktepe belediyesi olarak yanınızdayız. İnanıyorum ki ülkemizin ilim ve bilim hazinesine çok anlamlı katkılar yapacaksınız biz daima yanınızdayız ve destekçiniz olacağız. Hepinize üniversite eğitiminizde başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sancaktepe Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine 12 Bin 500 TL Destek - Son Dakika

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