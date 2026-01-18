Sancaktepe'de gençliğe ve spora büyük yatırım: 19 Mayıs Gençlik ve Spor Parkı hizmete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sancaktepe'de gençliğe ve spora büyük yatırım: 19 Mayıs Gençlik ve Spor Parkı hizmete açıldı

Sancaktepe\'de gençliğe ve spora büyük yatırım: 19 Mayıs Gençlik ve Spor Parkı hizmete açıldı
18.01.2026 15:58  Güncelleme: 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sancaktepe Belediyesi, Eyüp Sultan Mahallesi'nde gençlik ve spor odaklı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Parkı ile Sosyal Cafe Gençlik'i açtı. Modern spor alanları ve sosyal yaşam alanları sunan park, özellikle gençlerin sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Sancaktepe Belediyesi tarafından gençliğe, spora ve sağlıklı yaşama yönelik önemli bir yatırım olan Eyüp Sultan Mahallesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Parkı ile Sosyal Cafe Gençlik, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Toplam 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan park, modern yapısı ve zengin donatılarıyla her yaştan vatandaşın spor yapabileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı sunuyor. Park içerisinde 3 futbol sahası, 2 basketbol sahası, 1 voleybol sahası ve 2 tenis kortu yer alırken, spor alanlarının yanı sıra bisiklet yolu, fitness alanı ve yürüyüş yolları da bulunuyor. Sosyal yaşamı destekleyen alanlarıyla da dikkat çeken parkta, özellikle gençlerin buluşma noktası olması hedeflenen Sosyal Cafe Gençlik hizmet verecek. Ayrıca minik dostlar unutulmayarak park içerisinde pati parkı da oluşturuldu. Gençlerin sporla iç içe, sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerine katkı sağlamayı amaçlayan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Parkı, Sancaktepe Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ilçeye kazandırdığı önemli projeler arasında yerini aldı.

"Hepsini ve daha fazla fazlasını Sancaktepeli komşularımız için yapacağız"

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sancaktepe'de göreve gelmesinden bu yana pek çok önemli hizmeti hayata geçirdiklerini dile getirerek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sancaktepe'de görevdeyiz, çok fazla proje yaptık ve hizmetleri bir bir yerine getiriyoruz. Temel atma törenlerimize katılan herkese bir kez daha teşekkür ederim. 22 aydır pek çok projeyi hayata geçirdik, onlarca temel atma törenini gerçekleştirdik. Ramazan ayı da dahil olmak üzere mayıs ayının sonuna kadar her hafta Sancaktepe'de açılışlar yapacağız, emeğimize ve mücadelemize katkı sağlarsanız çok mutlu oluruz. Sancaktepe'de 31 Mart öncesi ne söylediysek bir bir bunları yerine getiriyoruz; ne söz verdiysek bunları tutmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu kısa sürede 6 Mahalle Evi yapacağız demiştik bunlardan 5'ini yaptık, 8 tane Aile Sağlığı Merkezi yapacağız demiştik 7 tanesini bitirmek üzereyiz. Göreve geldiğimizde 5 tane kreş vardı, şu an aktif olarak çocuklarımıza hizmet edecek kreş sayımız 14 olmuş durumda. Her bir mahallemizin ulaşabileceği 12 sosyal tesis ve 8 kafe açtık. Vatandaşlarımızın merkeze gelmeden de hizmetlerimizden yararlanabilmesi için Sarıgazi ve Yenidoğan'a çözüm ofisleri ulaştırdık. 20 bin vatandaşımıza sağlık hizmeti veren Semt Polikliniğimizi açtık. Toplamda 100 bin metrekareyi bulan 6 spor parkımızı da hizmete açtık. Bunların dışında sosyal, günlük hizmetler, ulaşım ve kültür sanat hizmetlerimiz de eksiksiz bir şekilde devam ediyor. Bunların hepsini ve daha fazla fazlasını Sancaktepeli komşularımız için yapacağız."

Sancaktepe 19 Mayıs Gençlik ve Spor Parkı ile Sosyal Cafe Gençlik açılışına Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, parti üyeleri ve çok sayıda Sancaktepeli katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eyüp Sultan, Sancaktepe, Gençlik, Yatırım, Yatırım, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sancaktepe'de gençliğe ve spora büyük yatırım: 19 Mayıs Gençlik ve Spor Parkı hizmete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
14:53
Türkiye’yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
14:21
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 16:16:03. #7.11#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de gençliğe ve spora büyük yatırım: 19 Mayıs Gençlik ve Spor Parkı hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.