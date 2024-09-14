Sancaktepe'de 49 Hak Sahibine Tapularının Teslimi Yapıldı - Son Dakika
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Sancaktepe'de 49 Hak Sahibine Tapularının Teslimi Yapıldı

Sancaktepe\'de 49 Hak Sahibine Tapularının Teslimi Yapıldı

Sancaktepe Belediyesi, Akpınar, Osmangazi ve Yunus Emre Mahallelerinde bulunan 49 hak sahibine tapularını törenle teslim etti. Belediye Başkanı Alper Yeğin, tapu sorunlarıyla ilgili güvence vererek vatandaşlara her konuda destek olacaklarını vurguladı.

14.09.2024 10:24  Güncelleme: 10:33
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Sancaktepe Belediyesi tarafından Akpınar, Osmangazi ve Yunus Emre Mahallerinde oturan 49 hak sahibine tapuları belediye tarafından düzenlenen törenle verildi. Tapu töreninde konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "49 komşunuza tapularını vereceğiz. Komşularınıza söyleyin rahat olsunlar, biz buradayken kimsenin malına kimse çökemez kimse yıkamaz" dedi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Osmangazi, Akpınar ve Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan 49 hak sahibi vatandaşa Yenidoğan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen tapu töreninde, tapuları teslim edildi. Tapu dağıtım törenine Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, mahalle muhtarları ve hak sahibi aileler katıldı. Tapu dağıtım töreninde, yapılan konuşmaların ardından hak sahibi ailelere tapular Başkan Alper Yeğin tarafından teslim edildi.

"Biz buradayken kimsenin malına kimse çökemez. Kimsenin malını kimse yıkamaz"

Tapu dağıtım töreninde konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Ben bir belediye başkanı olarak isterim ki hiç böyle bir problem olmasın. Hiç kimsenin tapu sorunu, imar sorunu, mülkiyet sorunu olmasın. Biz de bu kenti sorunsuz bir şekilde yönetelim. Ama nihayetinde beldelerden ilçeye yansıyan yaklaşık 32 yıllık bir belediye geçmişi olan neredeyse 32 yılda da tapu sorunu yaşayan komşularımız var. Bugün 49 komşumuzun tapularını teslim edeceğiz. İmar sorunu olan var, olmayan var. O olanlarla ilgili çözüm noktasında arkadaşlarımız çalışıyor. Herhangi bir imar sorunu, mülkiyet sorunu olmayan yurttaşlarımız yerlerine kat karşılığı verebilir, yıkıp kendisi yapabilir gibi bir sürü kararlarını kendileri alabilirler. Ama bu geriye kalan bütün tapu sorunlarıyla ilgili komşularına da bir defa şunu söyleyin. Rahat olsunlar. Biz buradayken kimsenin malına kimse çökemez. Kimsenin malını kimse yıkamaz. Bunun güvencesi belediye. Belediye bu konuda size sonuna kadar sizin yanınızda durmak zorunda. Çünkü siz bizi seçtiniz. Siz bize görev verdiniz. Oy verin vermeyin hiç önemli değil. Nihayetinde halk bizi seçti. Dolayısıyla biz de bütün halkımıza karşı aynı sorumlulukla, aynı bilinçle hareket edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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