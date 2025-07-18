Sandıklı\'da 20 Ton Karpuz Dağıtıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ücreti hayırsever bir vatandaş tarafından karşılanan 20 ton karpuz vatandaşlara dağıtıldı.

Sandıklı'da pazarcı esnafı Ali Yıldırım ile iletişime geçen ve isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever iş adamı 20 ton karpuzun vatandaşlara dağıtılmasını istedi. Kamyonuna karpuzları yükleyen pazarcı Ali Yıldırım, cuma namazı sonrası Çay Mahallesi Dereboyu Caddesi'ne kamyonunu çekerek vatandaşlara karpuzu dağıttı.

Hayırseverin isminin açıklamasını istemediğini belirten Yıldırım; "Sandıklı'da ilk kez böyle bir şey yapıldı. Sandıklılı hayırsever bir iş adamı 20 ton karpuz aldı ve vatandaşlara dağıtılmasını istedi. Biz de cuma namazı çıkışı karpuzları vatandaşlarımıza dağıttık. Allah kabul etsin, yiyenlere de afiyet olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR