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Sandıklı'da jandarma personeline güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi - Son Dakika

Sandıklı'da jandarma personeline güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi

09.01.2022 13:44

Sandıklı'da jandarma personeline güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi verildiAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan jandarma personeline yönelik özel bir sürücü kursu eğitmeleri tarafından güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.

Sandıklı'da jandarma personeline güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan jandarma personeline yönelik özel bir sürücü kursu eğitmeleri tarafından güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.

Sandıklı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü toplantı salonunda Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan jandarma personelinin katılımı ile yapıldı. Trafik konusunda farkındalık oluşturmak, personelin sivil ve jandarma aracı ile karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Aziz Baz tarafından slayt gösterisi eşliğinde geçmişte yaşanmış trafik kazalarının örnekleri ile birlikte trafik kurallarını içeren bilgi paylaşımı ve sunum yapıldı. Sunumda jandarma araçlarının geçiş üstünlüğü ile hız limitlerine azami şekilde riayet etmeleri Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen emirler arasında olduğu aktarıldı.

Daha sonra özel bir sürücü kursu eğitmeni tarafından Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bahçesinde jandarma personeline kış şartlarında araç kullanımı, güvenli ve ileri sürüş teknikleri konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Jandarma personeline güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi verdiklerine belirten eğitmen Ahmet Aktürk, kış şartlarında araç kullanımı hakkında bilgiler verdiklerini belirtti.

Sandıklı'da jandarma personeline güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi
Sandıklı'da jandarma personeline güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi
Sandıklı'da jandarma personeline güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sandıklı'da jandarma personeline güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sandıklı'da jandarma personeline güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi - Son Dakika
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