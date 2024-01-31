Sandıklı\'da Marketlerde Denetim Yapıldı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde marketlere yönelik gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketi denetimi yapıldı.

Sandıklı'da zabıta ekipleri ürünlerin etiket fiyatlarını tek tek yazan ekipler daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı. Konu ile ilgili açıklama yapan zabıta müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Halkımızın refahı için gerekli hassasiyeti gösteriyor, fırsatçılığa izin vermiyoruz. Belediye olarak üzerimize düşen çalışmaları titizlikle yerine getirirken, esnafımızın da gramaj, son kullanma tarihleri, etiket ve fiyat uygulamasında aynı duyarlılığı göstermelerini ve kurallara riayet etmelerini rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR