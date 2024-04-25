Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği İstanbul'da tiyatro oyunu sergiledi - Son Dakika
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Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği İstanbul'da tiyatro oyunu sergiledi

Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği İstanbul\'da tiyatro oyunu sergiledi

Afyonkarahisar'da bulunan Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği, İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle 'Sandıklı'dan Türkiye'ye açılan kültürel miras kapısı' projesi kapsamında İstanbul'da tiyatro oyunu sergiledi. Proje kapsamında 16 kişilik ekip, 'Geçmişe Yolculuk' adlı tiyatro gösterisini sahneledi ve kayınvalide-gelin ilişkisi, Afyon gastronomisi ve davet kültürü, düğün gelenekleri, şifalı su tanıtımı ve kadına şiddet konularını ele aldı.

25.04.2024 13:04
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Afyonkarahisar'da Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği, İçişleri Bakanlığı desteğiyle 'Sandıklı'dan Türkiye'ye açılan kültürel miras kapısı' projesi kapsamında İstanbul'da tiyatro oyunu sergiledi.

Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği'nin 'Sandıklı'dan Türkiye'ye açılan kültürel miras kapısı' projesi İçişleri Bakanlığı tarafından kabul gördü. Proje kapsamında 16 kişilik ekip 5 skeçten oluşan "Geçmişe Yolculuk" isimli tiyatro gösterisini İstanbul Pendik Yunus Emre Kültür Merkezinde sahneledi. Tiyatro gösterimlerinde kayınvalide-gelin ilişkisi, Afyon gastronomisi ve davet kültürü, düğün gelenekleri, şifalı su tanıtımı ve kadına şiddet konuları ele alındı.

Gönüllü Hanımlar Derneği Başkanı Fulya Bolcal, "Gerçek bir tiyatrocu nasıl olur, kimdir, bu soruların cevapları bizlerde yok aslında. Doğuştan yetenekli ya da ömrümüzü bu işe adamış da değiliz. Öğrenmeye çalıştık, gönül verdik. En önemlisi, her ayrıntısı gizemle dolu bu sanat dalını çok sevdik. Ocağımızdaki yemeğimizin altını kısıp koştuk eğitimlere, kekimizi fırından çıkarıp sıcağıyla paketleyip geldik provalara. Bu yaştan sonra ne çok alışkanlığımızdan vazgeçtik sahnelerde sesimiz daha gür çıksın diye. Kimimiz anne, kimimiz anneanne, kimimiz babaanne, kimimiz ev hanımı, kimimiz iş kadını olan bir avuç kadınız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği İstanbul'da tiyatro oyunu sergiledi - Son Dakika

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