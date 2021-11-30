Sandıklı'ya bölgenin en büyük 'Kültür Merkezi' yapılıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, bölgenin en büyük Kültür Merkezi'ni ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Sandıklı'da bir ilk olması ve birçok ihtiyaca cevap vermesi için yapımına başlanan 'Kültür Merkezi' inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Kültür Merkezi'ne yapılacak olan cep sineması, çok amaçlı salon, eğitici çocuk oyun alanı, çocuk, genç ve yetişkin kütüphanesi, eğitim sınıfları, kafeterya, kitap satış mağazası, bilim sanat atölyeleri kapalı sergi salonu, profesyonel tiyatro-opera salonu ve daha fazlasının bulunacağı İnşaat alanını inceleyerek yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Mustafa Çöl, kendilerine işlerinde kolaylıklar diledi. Kültür Merkezi'nin yapımıyla birlikte ilçenin bu alanda bölgenin en büyük 'Kültür Merkezi' özelliğine kavuşacağını belirten Başkan Çöl, "İnşallah ilçemize kalıcı eserler vermek için çalışmaya devam edeceklerini, gençlerimiz için yapacağımız faaliyetlerin hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR