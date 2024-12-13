SANKO Okulları Yüzme Müsabakasında Başarıya İmza Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

SANKO Okulları Yüzme Müsabakasında Başarıya İmza Attı

SANKO Okulları Yüzme Müsabakasında Başarıya İmza Attı

SANKO Okulları Genç Kız Takımı il birincisi oldu, Genç Erkek Takımı ise dördüncü sırada yer aldı.

13.12.2024 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okullar Arası Genç Kız ve Erkek Yüzme Müsabakası"nda SANKO Okulları Genç Kız Takımı il şampiyonu olurken, Genç Erkek Takımı ise dördüncü oldu.

SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmada hem bireysel hem de takım kategorilerinde başarılı performanslar sergiledi. Genç Kız Takımı kadrosunda Beril Tanrıtanır, Duru Kayın, Defne Su Demirbakan, Arin Gökmavi, Eylül Kurt, Belen Türközü, Cansu Yıldırım, Eylül Uğurluer ve Pelin Ada Türkmen yer aldı.

Genç Erkek Takımını ise Kadirhan Sağlam, Furkan Nadir Yıldız, Mustafa Kerem Kaya, Arif Doruk Akınal, Kerem Dikbaş, Mete Şahin, Kaan Baydemir, Fahri Tuna Suat, Ertan Emre Alageyik ve Burhan Yetkin temsil etti.

SANKO Okulları öğrencileri, bireysel yarışlarda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük madalyaları kazanarak başarılarını taçlandırdı. Genç Kız Takımı il birinciliği kupasını alırken, Genç Erkek Takımı ise il dördüncülüğü elde etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve beden eğitimi öğretmenleri Meltem Kalkan ile Mehmet Ali Karakuş'u tebrik ederek, Genç Kız Takımına bölge şampiyonasında başarılar diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel SANKO Okulları Yüzme Müsabakasında Başarıya İmza Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:16 MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Emevi Camii’ndeki fotoğrafları ortaya çıktı MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'ndeki fotoğrafları ortaya çıktı
17:10 Rusya, Suriye’den tamamen çekiliyor Rusya, Suriye'den tamamen çekiliyor
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
22:55 Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak
22:37 Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı
22:27 Suriye’ye ilk diplomatik atama Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu
22:17 Suriye’de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor Suriye'de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor
22:08 Europol: PKK, Avrupa’da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor Europol: PKK, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor
21:52 Bir dönem Avrupa’yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek Bir dönem Avrupa'yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
21:24 Galatasaray’da takımın bel kemiği sakatlandı Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 17:41:32. #1.13#
SON DAKİKA: SANKO Okulları Yüzme Müsabakasında Başarıya İmza Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.